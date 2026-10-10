La polémica que generó bronca en Defensor Sporting, terminó en penal y en el gol del agónico triunfo de Cerro

Cerro sumó tres puntos vitales en el Parque Rodó: perdía 2-0, jugaba con 10 jugadores y logró remontarlo en el final por 3-2 ante Defensor Sporting. Eso sí, con una acción polémica que generó el malestar de toda la parcialidad local.

Corría el tiempo de descuento, el albiceleste —que jugaba con 10 futbolistas por la roja a Damián Suárez en el minuto 58— mandó la pelota al área violeta, Bruno Morales cabeceó la pelota, José Neris estaba detrás de él, ya con la cabeza gacha, pero el esférico dio en su brazo.

La acción continuó. Pero luego el VAR llamó al árbitro Hernán Heras para que volviera a ver esa incidencia por un posible penal del exjugador de Peñarol. El juez estuvo varios minutos repasando esa jugada y finalmente cobró la pena máxima.

Si bien Neris no sabía dónde estaba la pelota, es cierto que tenía el brazo ampliando volumen y por eso el árbitro pudo pitar el penal a favor del equipo que dirige técnicamente Alejandro Cappuccio.

Lucas Agazzi en el partido entre Defensor Sporting y Cerro. Foto: @DefensorSp.

En ese sentido, el que tomó la responsabilidad fue Morales. Con mucha convicción pateó el penal y anotó el 3-2 final para darle la victoria al conjunto Villero en el campo de juego de Defensor Sporting.

De esta manera, Cerro cortó una racha de cuatro encuentros sin poder ganar en el Torneo Clausura con un empate y tres derrotas. Por lo tanto, sumó tres puntos vitales en su lucha por mantenerse en la Primera División del fútbol uruguayo.

La otra cara de la moneda es Defensor Sporting, que sumó su segunda caída al hilo y el segundo partido que le remontan en la hora. El otro había sido ante Nacional por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 el pasado 20 de setiembre.

Los números de Mauricio Larriera al mando del conjunto fusionado son muy pobres, ya que lleva dirigidos 16 encuentros en los que cosechó tres victorias, cinco empates y ocho derrotas.