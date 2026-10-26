La barrida de Valverde que recorre el mundo y lo que dijo de su lesión: "Intenté seguir, pero me molestaba mucho"

Federico Valverde explicó este domingo, tras la victoria del Real Madrid ante el Barcelona (1-2), que intentó continuar sobre el terreno de juego pese a las molestias físicas que sufrió durante el clásico, pero que finalmente tuvo que ser sustituido por precaución después de sentir dolor en una pierna al realizar una acción defensiva.

"En el descanso hablamos, el míster me preguntó si podía seguir, intenté seguir un poco más, en una barrida que hice me molestó mucho la pierna y fue más por precaución", declaró el uruguayo que jugó de lateral derecho en diálogo con Real Madrid TV.

🗣️ Fede Valverde: "Orgulloso del equipo, jugué con molestias, pero por estos compañeros y este escudo lo das todo.



Lo de Mbappé con sus 100 goles es una locura pero normal en él."



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Inmediatamente después del gol del empate parcial (61'), el uruguayo salió del campo y le dejó su lugar en el lateral derecho a Denzel Dumfries. Estaba sentido desde una incidencia a mitad del primer tiempo y soportó todo lo que pudo, pero con media hora más por jugar en el Camp Nou y el marcador igualado, Mourinho decidió sacarlo del campo para no dar ninguna ventaja.

Como dijo el propio DT en conferencia: "Hay otro nombre que no quiero dejar de tocar. Valverde ha jugado lesionado más de 40 minutos, se ha lesionado, ha querido seguir, ir hasta su límite y lo ha dado todo mientras ha estado en el campo", señaló Mourinho tras el partido.

El Pajarito jugó un gran partido pese a su lesión. Incluso tuvo un quite llamativo que se viralizó por la forma de exponerse cuando ya estaba tocado.

CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES: Fede Valverde demostró su garra Charrúa en este corte durante el primer tiempo del clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Camp Nou. pic.twitter.com/NWj0CnyUdJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Valverde reconoció que sus compañeros le animaron a continuar sobre el césped pese a los problemas físicos y elogió el compromiso del equipo durante el encuentro. "Para mí es muy fácil decir que sigo jugando con esta clase de compañeros que te incitan a seguir dando lo mejor del equipo, feliz por el esfuerzo de todo, daba orgullo verlos a todos correr", afirmó.

El Pajarito se mostró especialmente satisfecho por la imagen ofrecida por el Real Madrid, sobre todo durante una primera mitad en la que, a su juicio, su equipo fue superior al Barcelona.

"Más que feliz, orgulloso del equipo, que trabaja bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer y eso hace un equipo, estar todos unidos, las claves fueron eso, ser un equipo, saber sufrir, tener la pelota, moverla de un lado a otro, atacar los espacios. El primer tiempo lo hicimos espectacular y en el segundo ellos mejoraron", analizó.

Por último, Valverde dejó claro que el resultado colectivo está por encima de cualquier circunstancia personal. "Siempre digo que si el equipo gana, el escudo gana y yo duermo feliz", concluyó.

Con información de EFE.