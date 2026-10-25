Hebraica Macabi vs. Urunday en vivo por la Liga Uruguaya de Básquetbol: se cierra la semana con un partidazo

La semana para la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierra a partir de las 21:30 horas, con el partido que enfrenta a Hebraica Macabi y Urunday Universitario en el Estadio Romeo Schinca, con el arbitraje de Martín Fernández, Valentina Dorrego y Esteban Ribas.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Macabi dominó en los primeros minutos, se impuso desde un dominio en el bajo y un ritmo elevado, abriendo 11 muy temprano y sacándole la segunda falta a Arinze Chidom. Nicolás Mazzarino apeló a su segunda línea, ganó intensidad y castigando las pérdidas logró descontar. Juan Miguel Suero desde su potencia para evitar la reacción Estudiosa, dejando al Hebreo 10 arriba al primer descanso.

Más allá de un buen pasaje de Bruno Curadossi que pudo ser vertical, el Estudioso siguió sufriendo el peso de Jalen Canty. A eso el equipo de Leonardo Zylbersztein le agregó corridas para abrir 16. De ahí en más, el segundo cuarto tuvo chispazos para ambos lados, la visita dañó con acciones de pick and roll central y corridas, mientras que el de Ciudad Vieja volvió bien tras los minutos y evitó reacciones. Un doble sobre la bocina de Curadossi permitió al verde entrar 12 abajo al entretiempo, 45-33.

La previa

El Macabeo viene de caer en su visita a Biguá. Dominó el primer tiempo, tuvo sus mejores pasajes cuando jugó al ritmo de sus caribeños, Ángel Matías y Juan Miguel Suero, pero mostró serias dificultades a la hora de atacar la defensa zonal que propuso Léo Costa en el segundo tiempo, donde el de Villa Biarritz revirtió el partido. Leonardo Zylbersztein tiene en su plantel material para levantar los porcentajes y hacer daño el sistema defensivo, aunque en frente seguro tendrá un equipo que buscará salirlo a presionar.

Pese a la derrota, Urunday mostró una de las mejores propuestas de la primera fecha, a pesar de perder frente a un Peñarol ante quien vendió carísima la derrota. Mostró ser un equipo intenso, intentó elevar las posesiones y cargar el rebote ofensivo, pero tuvo dificultades por momentos adelante, más allá de que Santiago Massa fue quien cargó con el goleo de su equipo, con un soberbio 7/14 en triples. Pero el equipo dirigido por Nicolás Mazzarino y preparado por José Ángel Samaniego precisa un mayor aporte de sus extranjeros. Arinze Chidom tuvo contados minutos y salió por quinta falta, mientras que Kadeem Allen tuvo poco aporte. Además AJ Pacher, que llegó entre algodones, no tuvo acción.

