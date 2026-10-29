Malvín vs. Peñarol en vivo por la Liga Uruguaya de Básquetbol: la fecha 3 se cierra parcialmente en el Canil

Malvín y Peñarol cierran parcialmente la fecha 3 de la Liga Uruguaya de Básquetbol a partir de las 21:30 horas. Tras una dura caída con Goes, el Playero llega con novedades para enfrentar al campeón defensor, que sudó en su debut, pero se quedó con el triunfo.

El partido irá a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Peñarol intentó darle un ritmo elevado al partido y en base a la cantidad de puntos tras pérdidas, el juego comenzó parejo y goleado, con una leve ventaja para el aurinegro.

La previa

Pablo López recibió varias novedades para esta jornada. Su equipo tendrá el debut de su gran apuesta esta temporada, el brasileño de raíces uruguayas, Fernando Salsamendi. Además tras los cortes de Supreme Hannah —por lesión— y Juan Madrigal, tendrá las altas de Nate Barnes —que jugó la última temporada en Corinthians— y Anthony Hilliard, ex jugador del club que se encontraba jugando la DTA en Cader.

El Playero viene de ser ampliamente superado por Goes, en un partido plagado de bajas, pero que mostró un rendimiento muy por debajo a lo que había sido su debut triunfal ante Atenas. De dicha noche arrastra la baja de Marcel Souberbielle.

Por su parte, Peñarol llega tras una trabajosa victoria ante un sorpresivo Urunday Universitario. Por desgarro no volverá a contar con Santiago Calimares.

Andrés Bartel, Adrián Vázquez y Christian Barreiro impartirán justicia.

