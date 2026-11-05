Mirá el agónico triple de Juan Ignacio Ducasse con el que Goes se quedó con el clásico ante Aguada

Juan Ignacio Ducasse le dio a Goes un agónico triunfo clásico ante Aguada, cuando a 0,8 del final puso el triple con el que el hincha Misionero terminó celebrando ante su rival de todas las horas, luego de cuatro años de espera.

La jugada el interno de la selección la comenzó con una tapa sobre Matías Espinosa, cuando el rojiverde de arremetida parecía quedarse con el clásico, luego de que el de Plaza de las Misiones dominara durante prácticamente 35 minutos de dominio.

Si bien los dirigidos por Marcelo Signorelli perdieron durante el último cuarto una renta de 14 unidades y parecían llegar físicamente disminuidos al cierre, perdiendo además a Ja'Heim Hudson por cinco faltas personales, el bombazo de Ducasse permitió a Goes desatar ese grito contenido en un partido que quedará en la retina de los parciales por mucho tiempo.

Muchas veces, la virtud ofensiva comienza con el esfuerzo defensivo. Gracias a este contraataque, en el que Manuel Mayora llevó la pelota con seguridad y la pasó estupendamente, Juan Ignacio Ducasse se vistió de héroe para, a pie firme, y con fundamentos, rapidez y jerarquía,… pic.twitter.com/fQ93iJ0RYL — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 5, 2026

Goes consiguió en esa última pelota un triunfo que había justificado por su dominio durante gran parte del juego, con un Manuel Mayora clave en la generación, muy buenos pasajes de Donte Ingram y el mejor partido de Tyrell Johnson hasta ahora en la temporada.

El último triunfo para el Misionero ante su clásico rival había sido el 25 de octubre de 2022, en el primer partido de la temporada 2022-23. De ahí en más se dieron cinco caídas consecutivas. En el medio, Goes sufrió el descenso, vio a su rival jugar tres finales consecutivas, pero el básquetbol le devolvió toda esa espera con un triunfo memorable.

Ahora el equipo de Signorelli intentará ilusionar al hincha con una temporada alejado de la pelea por el descenso. Hoy lidera la Liga Uruguaya de Básquetbol junto a Biguá, que también ostenta cuatro triunfos y demuestra ser de los equipos con mejor rendimiento en el arranque del torneo.

Lo próximo para Goes será el martes recibiendo a Atenas en el Estadio Plaza de las Misiones.