Peñarol vs. Defensor Sporting en vivo por la Liga Uruguaya de Básquetbol: el Mirasol se estrena en el Palacio

Peñarol y Defensor Sporting cierran a partir de las 21:30 horas la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol en un partido que había sido postergado por la participación del Fusionado en la Liga Sudamericana. Para el Carbonero será su primera presentación en el Palacio luego de haber ganado sus primeros tres partidos de visitante.

El clásico se podrá ver a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Peñarol es el único invicto del torneo. Viene de vencer con contundencia a Unión Atlética y Malvín, disipando las dudas que había dejado en su primera presentación ante Urunday Universitario. Ante la UA recuperó a Emiliano Serres y esta noche volverá a contar con Martín Rojas. No estará Alexander Kappos, lesionado.

Defensor Sporting sembró dudas en sus últimas presentaciones, pese al triunfo ante Urunday Universitario. Sus extranjeros han sido irregulares, por lo que Gonzalo Brea optó por cerrar solo con Danjel Purifoy el último encuentro.

Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Gonzalo Paz imparten justicia.