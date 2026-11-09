Básquetbol: Peñarol incorpora a una figura de Jamaica para remplazar al extranjero Alexander Kappos, lesionado

Peñarol tendrá su primer cambio de extranjero en la temporada de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El jamaiquino Tyran De Lattibaudiere llega este lunes a Uruguay para reemplazar al puertorriqueño Alexander Kappos, quien sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla. El nuevo jugador aurinegro debutará el miércoles frente a Aguada, por la sexta fecha del torneo.

Kappos, pívot de 2,08 metros, disputó tres partidos con Peñarol (ante Urunday Universitario, Malvín y Unión Atlética) y promedió 7,7 puntos, 2,3 rebotes, 1,7 asistencias y 0,7 recuperos. Ya no estuvo a disposición de Leandro García Morales en el encuentro del jueves frente a Defensor Sporting.

Alexander Kappos con la selección de Puerto Rico en la AmeriCup. Foto: FIBA.

Su reemplazante tiene 35 años, mide 2,02 metros y se desempeña como ala-pívot. Defiende a la selección de Jamaica y cuenta con una extensa trayectoria internacional, principalmente en Francia, aunque también jugó en España, Polonia, Suiza e Israel.

En 2026 tuvo un destacado pasaje por el básquetbol mexicano. Defendió a Astros de Jalisco, equipo con el que fue campeón y recibió las distinciones al mejor extranjero y al mejor jugador defensivo de la temporada. Posteriormente pasó por Lobos Puebla. También jugó en las ligas de Taiwán y República Dominicana.

García Morales dispuso que el entrenamiento de este lunes sea por la tarde para que De Lattibaudiere pueda incorporarse al plantel apenas llegue a Uruguay.

Peñarol, que ganó sus cuatro partidos y es el único invicto del campeonato, recibirá a Aguada el miércoles a las 21:30 en el Palacio Peñarol, por la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

La etapa comenzará este lunes con los partidos Urunday Universitario-Malvín (19:15) y Biguá-Nacional (21:30). El martes se enfrentarán Hebraica Macabi-Unión Atlética (19:15) y Goes-Atenas (21:30), mientras que el miércoles Defensor Sporting recibirá a Larrañaga (19:15).

La séptima fecha comenzará el jueves y Peñarol volverá a jugar el viernes, cuando visite a Atenas en el Barrio Sur.