Carreño por la sanción a Nacional: “Una lástima que castiguen a los hinchas de los equipo que pelean el torneo”

Nacional superó 2-1 a Deportivo Maldonado para acceder a las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Aunque el director técnico tricolor, Daniel Carreño, se refirió a la sanción que recibió su equipo de dos partidos a puertas cerradas en el Gran Parque Central por los incidentes registrados ante justamente el fernandino por el Torneo Clausura.

Este sábado recibe a Albion en el GPC, desde la hora 20:00, por la fecha 14 del Torneo Clausura e indicó que esa sanción no modificaba su preparación para medirse con el Pionero en su anhelo de pelear por dicho certamen hasta el final. “No me cambia mucho”, estableció el entrenador en rueda de prensa.

Asimismo, continuó: “Es una lástima que castiguen a la gente de los equipos que están peleando por el campeonato (Liverpool también debe jugar a puertas cerradas por los incidentes que se dieron en el encuentro ante Nacional por el Torneo Clausura), pero es increíble que jueguen sin su gente. No me voy a poner a criticar a la AUF porque ellos pueden criticar mi trabajo”.

Maxi Gómez celebrando el segundo gol de Nacional junto con Maxi Silvera, Gastón Martirena y Santiago Silva. Foto: Ricardo Figueredo.

El Negro de la Cuchilla solo deberá disputar un encuentro a puertas cerradas por el Torneo Clausura, que será en la última jornada ante Wanderers.

Con respecto a la victoria ante Deportivo Maldonado, que le permitió meterse entre los mejores cuatro de la Copa AUF Uruguay, Carreño sostuvo lo siguiente: “Sufrimos más de la cuenta, el equipo juega con mucha intensidad, defiende lo que conquista. Estoy muy orgulloso del equipo. Nos falta entender dónde tener la pelota para no sufrir tanto en los últimos minutos; en ningún momento hubo situaciones que nos inquietaran, salvo un cabezazo que tapó nuestro golero".

Maxi Gómez, delantero de Nacional, traslada la pelota ante la marca de Hernán Petryk. Foto: Ricardo Figueredo.

"Merecimos algún gol más", destacó el entrenador del conjunto tricolor e hizo énfasis en el tema de que su rival tuvo más tiempo la posesión del balón. "No me complica que tenga la pelota, me hizo bailar un poco. Sabíamos lo que iba a pasar, estudiamos a nuestro rival y no nos sorprendió que tenga la pelota".

Carreño dejó en claro que desde que asumió como entrenador de Nacional siempre le dio importancia a la Copa AUF Uruguay. "Era nuestra Copa que íbamos a jugar desde el primer día hasta el último, todos los equipos que puse fueron para buscar lo mejor para esta Copa. Siempre puse a los mejores y hoy también, porque ahora tenemos cinco días de recuperación y por eso puse los jugadores que juegan habitualmente en la Liga AUF Uruguaya", relató el técnico.

Reconoció que esto tal vez pudo haber sido de otra forma si en la fecha 12 del Torneo Clausura no hubiese perdido 1-0 ante Liverpool en el GPC. "Quizás hoy hubiese puesto un equipo más mixto, no fue el caso y ahora vamos a jugar todos los partidos con el mejor equipo", sentenció.

El albo está a cuatro puntos del líder del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, Liverpool, cuando restan dos fechas para el final. Además, sigue en carrera en la Copa AUF Uruguay y espera su rival de las semifinales, que saldrá del cruce entre Boston River y Montevideo City Torque.