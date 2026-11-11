Nacional le realizó estudios a Lucas Rodríguez y descartó una lesión luego de que fuera reemplazado por Copa AUF

Lucas Rodríguez, volante de Nacional, tuvo que ser reemplazado en el tramo final del partido ante Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay a raíz de una dolencia en el posterior de la pierna izquierda.

Bruno Zuculini entró en su lugar cuando corrían 80 minutos en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

“Parece que solo le apretó y no rompió nada”, dijeron desde el Bolso con mucha tranquilidad en las horas previas a que se realizara el estudio médico. Este miércoles por la tarde se dio a conocer el resultado, que descartó cualquier tipo de lesión del mediocampista de 33 años.

Cabe recordar que Rodríguez no está disponible para el cruce del próximo sábado a las 20:00 horas ante Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura tras haber llegado a la quinta amarilla contra Danubio en jardines del Hipódromo. Lo mismo le sucedió al defensor Francisco Calvo, que hoy se encuentra en plena fecha FIFA con la selección de Costa Rica.

El rendimiento de Lucas Rodríguez en lo que va de la temporada

Lucas Rodríguez y el festejo tras su gol en el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

En lo que va de la temporada 2026 Lucas Rodríguez ha sido un pilar del Bolso y sus estadísticas personales así lo indican. Lleva 39 partidos disputados con un total de 2642 minutos en cancha y anotó un gol contra Juventud en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Desde la asunción de Daniel Carreño es una pieza fija en la mitad de la cancha junto con Luciano Boggio y Luciano González, uno de los juveniles a los que el técnico le dio confianza en Primera División.

Incluso cuando alguno de ellos no ha jugado por distintas razones, Rodríguez se mantuvo en el equipo. Tomando en cuenta su ausencia obligada ante el Pionero por suspensión, el cuerpo técnico se debate entre la inclusión de Bruno Zuculini o Santiago Silva desde el arranque.

En el caso del exjugador de Racing, por sus características tiene un perfil más posicional, mientras que Silva es un volante mixto de mayor recorrido.