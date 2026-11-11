Nacional pierde un bastión para recibir a Albion: los dos candidatos que maneja Carreño para reemplazarlo

Nacional ya tiene la mira puesta en recibir a Albion por la fecha 14 del Torneo Clausura. Será el sábado en el Gran Parque Central a partir de las 20:00 horas y el anfitrión tiene dos bajas confirmadas por suspensión. Francisco Calvo y Lucas Rodríguez fueron amonestados ante Danubio en Jardines, llegaron a la quinta amarilla y no podrán estar a disposición, más allá de que el costarricense hoy está con su selección.

Más allá de la jerarquía individual que tiene Calvo y su cuota goleadora innegable, tomando en cuenta que tiene cinco goles en el Torneo Clausura, el Bolso ya mostró que tiene con qué suplirlo en el último cruce ante el Depor por los cuartos de final de Copa AUF Uruguay. Ante un rival de fuste el defensor de 20 años respondió con solidez al igual que el resto de la zaga conformada por Sebastián Coates y Emiliano Ancheta.

La principal interrogante hoy pasa por el armado de la mitad de la cancha de Nacional, que ha tenido sus mejores rendimientos con Rodríguez acompañado por Boggio y Luciano González, más Gastón Martirena y Camilo Cándido como carrileros.

Sin el 23 a la orden, está obligado a cambiar a reemplazar a un bastión, que tiene 39 partidos jugados en lo que va de la temporada y anotó un gol. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, los dos aspirantes principales al puesto son Santiago Silva y Bruno Zuculini.

Santiago Silva, jugador de Nacional. Foto: Nacional.

El 8 viene de reemplazar a Luciano González en Maldonado cuando corrían 73 minutos de juego, mientras que el argentino entró por el propio Rodríguez a 10' del final porque arrastraba una dolencia en el posterior de la pierna izquierda que le impedía correr con naturalidad.

“Parece que solo le apretó y no rompió nada”, dijeron desde el Bolso con mucha tranquilidad. De todas formas, una posibilidad es que le realicen estudios para confirmar que está en plenas condiciones.

Ahora bien, los candidatos para reemplazarlo tienen cualidades distintas. Zuculini es un volante más posicional, mientras que Silva es un mediocampista mixto de mayor despliegue.

El exjugador de Racing de Avellaneda llegó en el mercado de pases de mitad de año y apuntaba a ser un refuerzo de mucha jerarquía individual por su amplio recorrido internacional y los títulos obtenidos a nivel continental. Sin embargo, desde la llegada de Daniel Carreño únicamente fue titular por el Clausura en el estreno contra Progreso por la tercera fecha. Luego ingresó desde el banco en cinco ocasiones; en otras cinco no fue considerado por haber estado en el banco o quedar afuera de la convocatoria, como le sucedió frente a Central Español en la décima jornada.

Bruno Zuculini en el partido entre Progreso y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En cambio, su participación en Copa AUF Uruguay viene siendo mucho más alta tomando en cuenta que fue titular contra River Plate, Progreso, Rentistas y Ferro Carril de Salto. Ingresó en el tramo final del cruce ante Deportivo Maldonado y contra Albion en fase de grupos no ingresó en la nómina de convocados. En total, desde su arribo ha jugado 760’ en 17 partidos. Aportó una asistencia.

En el caso de Silva tiene una cantidad de partidos similar (16), pero menor caudal de minutos (581’) y una asistencia. Aun así, tiene cuatro titularidades en el Clausura, incluyendo la última visita a Danubio, donde Carreño acompañó a Rodríguez junto con Rubén Botta y el propio Silva.

Por Copa AUF Uruguay tiene una titularidad y fue justamente contra Albion, donde ocupó la mitad de la cancha junto con Luciano González en un esquema 4-2-3-1 que tenía por delante a Tomás Verón Lupi, Botta, Juan Cruz de los Santos y Maxi Silvera.

La tercera opción podría ser Agustín Dos Santos, aunque corre de atrás porque, de acuerdo a sus características, tiene mayor vocación ofensiva para jugar unos metros más hacia adelante, en el rol de nexo con los atacantes.

Hoy será un nuevo día de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y el Bolso tiene claro que, más allá de la decisión futbolística que tome, no puede permitirse dejar puntos como anfitrión. Se ubica a cuatro puntos de Liverpool, el líder, cuando solo faltan seis por disputar.