Coates tras el pase de Nacional a semifinales de Copa AUF: "Por el año que tuvimos estamos obligados a ganarla"

Sebastián Coates, capitán de Nacional, habló este lunes tras la victoria 2-1 frente a Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay e hizo su análisis del trámite disputado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

"Fue un partido complicado, era un partido decisivo para los dos, sabíamos que teníamos que ganar y lógicamente que ellos también venían por intentar ganarnos. Se nos dio en el primer tiempo quizá defender un poquito bajos y tener varias jugadas de contragolpe donde no pudimos hacer más goles. Y después en el segundo tiempo sí quizá defendimos un poco más y no jugamos tanto como deberíamos haber jugado", inició en diálogo con DSports Uruguay.

Sobre cómo cambió el transcurso del complemento luego de que el Depor le diera ingreso a algunos habituales titulares como Santiago Cartagena, Renato César y Santiago Ramírez, el defensor dijo: "Fue el típico partido que es una final y que quizá (ellos) partieron el equipo y nosotros quizá pecamos un poco en eso, en las transiciones que tuvimos no definirlas mejor. Pero bueno, defendimos bien, los últimos 10 minutos quizá nos complicaron un poco más, pero como dije, son partidos difíciles, ellos están en un gran momento y teníamos que ganarles".

Al ser consultado acerca del mensaje que trasladó en la arenga respecto de la importancia que tiene para Nacional esta Copa AUF Uruguay respondió: "Sí, creo que todos los campeonatos que juega Nacional son importantes y por el año que tuvimos, que sabemos que no fue bueno, estamos obligados a ganar esta copa para estar en la Copa Libertadores el año que viene y también por lo que significa, acá en Nacional tenemos que ganar y ojalá que se nos pueda dar".

🗣️ "POR EL AÑO QUE TUVIMOS, ESTAMOS OBLIGADOS A GANAR ESTA COPA"



🔵⚪🔴 Sebastián Coates, contundente sobre Nacional y su objetivo de la #CopaAUFEnDSPORTS.



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El análisis de Daniel Carreño tras la victoria de Nacional ante Deportivo Maldonado

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, durante el partido ante Liverpool por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

A la hora de referirse a la victoria ante Deportivo Maldonado, que le permitió meterse entre los mejores cuatro de la Copa AUF Uruguay, Carreño sostuvo lo siguiente: “Sufrimos más de la cuenta, el equipo juega con mucha intensidad, defiende lo que conquista. Estoy muy orgulloso del equipo. Nos falta entender dónde tener la pelota para no sufrir tanto en los últimos minutos; en ningún momento hubo situaciones que nos inquietaran, salvo un cabezazo que tapó nuestro golero".

"Merecimos algún gol más", destacó el entrenador del conjunto tricolor e hizo énfasis en el tema de que su rival tuvo más tiempo la posesión del balón. "No me complica que tenga la pelota, me hizo bailar un poco. Sabíamos lo que iba a pasar, estudiamos a nuestro rival y no nos sorprendió que tenga la pelota", añadió.