Nacional a semifinales de la Copa AUF Uruguay: el show de Coates, la cara negativa y Silvera en racha

Nacional y Deportivo Maldonado reeditaron un partidazo, esta vez por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, y el Bolso logró imponerse 2-1 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Con la mira puesta en competir hasta el final por la Tabla Anual, el Depor colocó un once alternativo y el equipo de Daniel Carreño hizo sentir la diferencia en el primer tramo.

Ya en la primera jugada de peligro real Maxi Gómez definió de volea y al ángulo para decretar el 1-0 tras una acción preparada en la que lo asistió Tiziano Correa. En el inicio del complemento Gabriel Di Noia movió el tablero con el ingreso de Juan Manuel Ramos y Santiago Ramírez, dos titulares, quienes activaron al equipo.

Guillermo López tuvo la primera del anfitrión en este tramo y Alexis Martín Arias respondió con solidez. En el pasaje más complejo para el tricolor en el partido, donde el Depor hizo mucho daño desde el juego interno y la sucesión de pases, Sebastián Coates cumplió un rol elemental sacando todo.

De hecho, a los 65' sacó sobre la línea un cabezazo de Joaquín Fernández y evitó el 1-1 parcial. Esa jugada fue clave porque nueve minutos después, ni bien se produjo el ingreso de Maxi Silvera, llegó la asistencia de Gómez y una definición exquisita del 11 con enganche y caño incluido.

Los jugadores de Nacional celebran el gol de Maxi Gómez ante Deportivo Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

El atacante de 29 años convirtió por segundo partido consecutivo y ya lleva tres en la cuenta personal tras su doblete ante Ferro Carril en Paysandú.

Lejos de abrumarse por el aumento de la diferencia, el local lo siguió intentando. Ya con Renato César y Santiago Cartagena en cancha ganó precisión en el último tercio de la cancha. Y el Depor fue por todo.

Primero Martín Arias sacó del ángulo un cabezazo de Hernán Menosse, y después llegó el descuento con un zapatazo de Cartagena al ángulo derecho para cumplir con la ley del ex.

Con Fernández y Menosse oficiando de delanteros, el Depor probó de todas las formas y Nacional volvió a sacar una pelota sobre la línea luego de que Emiliano Ancheta evitara el festejo de Menosse, el capitán.

El Bolso aguantó el aluvión con un gran trabajo coordinado de su zaga, inclusive con Ancheta jugando por fuera de su posición natural, y logró su cometido de avanzar a semifinales, donde se enfrentará ante el vencedor del cruce entre Boston River y Montevideo City Torque.

La nota negativa para la visita fue la salida de Lucas Rodríguez, un pilar de su mediocampo, quien se tuvo que retirar con una dolencia en el posterior y fue reemplazado por Bruno Zuculini a diez del cierre. Ante la ausencia de Francisco Calvo, Tomás Viera volvió a demostrar que tiene con qué suplirlo y también destacó.