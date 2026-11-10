La dedicatoria de Maxi Gómez a Torreira, que fue a verlo y habló de "cumplir el deseo famililar" de jugar en Nacional

Nacional venció ayer a Deportivo Maldonado por la Copa AUF Uruguaya y avanzó a las semifinales del torneo con goles de Maxi Gómez y Maxi Silvera. El primero alcanzó su gol 24 con el tricolor y recibió una visita especial. Lucas Torreira, uno de los 28 convocados de Diego Forlán para la fecha FIFA de la selección uruguaya acudió al Campus de Maldonado y compartió un grato momento con su amigo.

Fue el sanducero que compartió una foto del encuentro en el que ambos posaron con la camiseta '9' de Gómez. "Los momentos más lindos son aquellos que quedan guardados para siempre! Un encuentro muy especial. Un placer compartir este momento con vos Lucas. Te quiero", escribió en la dedicatoria el goleador de Nacional.

Lucas compartió el posteo en sus historias y le respondió con un mensaje y tres corazones con los colores del Bolso: "Siempre un hermano. Te quiero Maxi Goles".

La respuesta de Torreira a Maxi Gómez tras su visita al partido de Nacional-Deportivo Maldonado.

El mediocampista del Galatarasay, que viajará este jueves a Argentina con la selección uruguaya, habló en Maldonado, donde el martes jugará ante República Dominicana, y dio más detalles de su visita. "Estamos disfrutando un poquito, viendo a Nacional, a mis amigos. Contento de estar en el país, nuevamente en la selección, y disfrutando sobre todo, que para mí es lo más importante", expresó Torreira en diálogo con Carve Deportiva.

Consultado por cuánto tiempo puede pasar para que en algún momento pueda cumplir su sueño de jugar en Nacional, equipo al que siempre ha demostrado cariño, respondió: "Sinceramente en este momento mi cabeza y mi futuro están a otro lado y estoy pasando por un momento muy lindo en el Galatasaray y gracias a ello también volví a la selección, así que tengo que estar totalmente agradecido", puntualizó.

Sin embargo, no negó sus ganas de cumplir esta meta. "No sé qué va a pasar en un futuro, ojalá que se pueda se pueda llegar a dar, de cumplir este deseo que yo tengo junto con mi familia, de poder estar también en Uruguay, cerca de mi familia y, quién sabe, el día de mañana si se puede dar, esperemos. En este momento, quiero estar enfocado en mi club, que la verdad que se han portado de maravilla conmigo y estoy realmente muy feliz", cerró Torreira.

La selección de Uruguay enfrenta la última fecha FIFA del año ante Argentina (13/11 en La Bombonera) y República Dominicana (17/11 en el Campus) y los jugadores comenzaron a llegar al país. Después de contundentes declaraciones como las de José María Giménez o Federico Valverde , Lucas Torreira habló de su felicidad por regresar a la Celeste y dijo qué espera de esta ventana de noviembre. “Estoy muy contento de volver a la selección cada vez que me toca y sobre todo de volver a jugar en el país”, expresó ante la improvisada zona mixta de los medios a las afueras del Aeropuerto de Carrasco. "Sabemos que van a ser dos partidos complicadísimos, tenemos que tomarlo con la misma seriedad que la fecha FIFA anterior, trabajando y tratando de buscar un nuevo rumbo, queremos crear un gran futuro para la selección", afirmó en su arribo al país.