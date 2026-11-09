Josema Giménez: "Forlán es más cercano, pero nosotros no venimos a la selección a comer asado como piensa la gente"

José María Giménez fue uno de los futbolistas uruguayos que llegó este lunes para incorporarse a la selección de cara a la última fecha FIFA del año, la cual que enfrentará a Uruguay con Argentina (13/11 en La Bombonera) y luego con República Dominicana (17/11 en el Campus de Maldonado). En su arribo el capitán habló sin filtros sobre la pálida imagen de Uruguay en el Mundial 2026, negó especulaciones sobre el "ir para atrás" y dejó claro sus ganas de "revertir la situación".

"La última vez que estuvimos acá vinimos con una ilusión tremenda, no estuvimos a la altura de la Copa del Mundo. Lo lamentamos muchísimo, tenemos las ganas de revertir todo eso y seguir sumando, llevando a la selección donde merece estar", expresó el actual jugador de Deportivo La Coruña. "La espinita siempre está (de no poder conseguirlo)... Duele por mucho tiempo pero hay que estar fuerte, ser responsables, asumir y encarar lo que se viene de la mejor manera en este camino a la Copa América (2028)", añadió uno de los capitanes celestes.

Consultado sobre las declaraciones de Federico Valverde, quien hizo alusión a que muchos de los trascendidos durante la Copa del Mundo no eran reales, Giménez declaró: “Por momentos no estábamos cómodos, pero por la situación de que no se nos estaban dando los resultados. Fuimos con la ilusión de mínimo clasificar a la siguiente fase. La gente habla y dice... Cuando tocan a mis compañeros me molesta".

"¿En qué cabeza cabe decir que este o tal jugó para atrás? Al final se genera la película que más vende"

José María Giménez, capitán de la selección de Uruguay, durante el partido ante Japón. Foto: aufoficial en Instagram.

En esta misma línea, fue contundente con su pensamiento: "Es una locura pensar que como alguien no quería al entrenador o se había peleado con él no queríamos ganar en el Mundial. Nosotros hicimos lo posible por dejar a Uruguay en donde tiene que estar, que es en lo más alto y no pudimos. ¿En qué cabeza cabe decir que este o tal jugó para atrás? Al final se genera la película que más vende. ¿Quién no va a querer ganar un Mundial con su país? Eramos los primeros que queríamos ganar", señaló sobre la relación con Marcelo Bielsa.

"Diego es más cercano a nosotros, no hay que escaparle a la realidad tampoco"

El lamento de José María Giménez, capitán de Uruguay, tras la eliminación del Mundial 2026. Foto: EFE.

Josema también se refirió al cambio de rol de Forlán, quien fue su compañero y ahora es su DT: “Diego es un entrenador joven. Además de lo que fue como futbolista y el respeto que genera hacia el jugador y el pueblo uruguayo, es más cercano a nosotros, no hay que escaparle a la realidad tampoco, y eso se agradece. Pero tampoco nosotros venimos acá a comer asado como piensa la gente. Queremos representar a Uruguay de la mejor manera, tener una convivencia sana y linda. Si las cosas van bien obvio que se habla menos pero si al estar fuerte como grupo, que siempre lo estuvimos, le sumamos el plus de la alegría”, valoró.