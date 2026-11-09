Llegó Valverde a la selección y será dirigido por primera vez por Forlán: “Voy a sacarle el mayor fruto”

Comienzan a llegar los convocados por Diego Forlán para integrar la selección uruguaya de cara a los amistosos de noviembre. Y uno de ellos fue Federico Valverde, quien será dirigido por primera vez por Cachavacha debido a que no estuvo a la orden para la gira de Asia.

“Contento de volver a estar en la selección, con mis compañeros, de poder disfrutar de un ídolo como Diego, que me tocó vivir con él como compañero de fútbol en Peñarol, hoy lo puedo vivir como técnico de la selección. Voy a sacarle el mayor fruto a cada día”, destacó en la salida del Aeropuerto Internacional de Carrasco a la Sport 890 y El Espectador.

Sobre las charlas que mantuvo con el entrenador, dijo lo siguiente: “Cambiar la pisada de lo que pasó anteriormente en el Mundial, de meter buena energía, estar juntos como equipo, unidos como grupo. Que la selección sea lindo y sea un buen momento para que las cosas vayan bien y que podamos darle la alegría a la gente de Uruguay”.

Diego Forlán en la selección uruguaya. Foto: @Uruguay.

Una lesión lo dejó afuera de la gira por Asia con el combinado celeste, aunque el Pajarito habló con sus compañeros que jugaron ante Japón, Corea e India. “Hubo buenos resultados, una buena forma de jugar, se vio que muchos compañeros estuvieron felices, muchos volvieron tras no haber estado en el Mundial, y se notó una buena energía. Eso es lindo”, sentenció.

Asimismo, recalcó que aún no está al “100% de la lesión”. “Siempre hay que venir a la selección, siempre es bueno estar acá, vivir el día a día con los compañeros, con el equipo, conocer el nuevo método, el nuevo trabajo que tiene Diego y su cuerpo técnico”, añadió.

Actualmente, Valverde se está desempeñando como lateral derecho en Real Madrid, aunque insistió en que no tuvo charlas con Forlán sobre qué posición va a jugar en la selección uruguaya. “Solo hablamos de venir a transmitir buena energía, de venir a sumar al equipo, al grupo, a que la selección vuelva a tener esos triunfos que ha tenido cuando Diego era futbolista”, remarcó.

El primer partido de la selección uruguaya será este viernes ante Argentina en la Bombonera, desde la hora 20:00. En ese lugar y contra ese mismo rival se dio una de las mejores exposiciones de la Celeste del entrenador Marcelo Bielsa al ganarle por 2-0 a los que eran los vigentes campeones del mundo.

“Al final no he hablado con ninguno todavía pero se va a hablar seguro, que al final la última victoria que tuvimos contra Argentina fue ahí y creo que haciendo un gran partido. Había muy buena energía en el partido, en los compañeros, creo que fue una noche inolvidable para todos nosotros y ojalá la podamos volver a repetir”, añadió.

Lo que pasó en el Mundial

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

La selección uruguaya hizo mal un Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos al quedar eliminada en la fase de grupos. Estuvo en el centro el tema del relacionamiento del plantel con quien era el entrenador del combinado uruguayo, el argentino Marcelo Bielsa.

“Teníamos muchísima ilusión como todos los uruguayos. Tristeza por cómo nos fue, cómo salió todo. Al final habíamos trabajado demasiado para que las cosas salieran mejor, no las pudimos lograr. Al final eso hay que utilizarlo para crecer como equipo, para que crezcan cada uno de los compañeros que nos tocó vivir ese Mundial para que el próximo o todos los partidos que vengan a futuro hacerlo mejor y que Uruguay esté más arriba”, inició.

Con respecto al mal relacionamiento del plantel con Bielsa, Valverde contentó: “Muchas cosas de las que se hablaron para afuera no pasaron. Siempre digo que cuando las cosas no van bien a nivel de resultado, siempre se le busca a lo mínimo y hay cosas que no pasaron, que no ocurrieron”.