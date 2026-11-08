"Sobrepasa las expectativas": medios españoles se rinden ante el rendimiento de Fede Valverde en Real Madrid

El triunfo del Real Madrid por 3-0 frente al Valencia en Mestalla volvió a colocar a Federico Valverde en el centro de los elogios de la prensa española. El uruguayo, que volvió a desempeñarse como lateral derecho, abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área y fue una de las figuras del equipo merengue, que consiguió tres puntos para alcanzar al Barcelona en la cima de la tabla, al menos hasta este domingo.

Su actuación no pasó inadvertida para los principales medios deportivos de España. Desde el diario Marca, que se animó a definirlo como "el mejor lateral derecho del mundo", hasta el diario AS, que lo bautizó como "un Halcón desatado", las valoraciones destacaron tanto su aporte ofensivo como su despliegue físico y su rendimiento en defensa.

"Otro latigazo de Valverde para firmar el 0-1. Controla, se ajusta el balón y a la jaula. Qué golpeo tiene el uruguayo, carajo. Qué pedazo de despliegue del capitán blanco. Le da mucha amplitud al equipo, trabajo y juego por dentro. Lo tiene todo el uruguayo en esta posición... y, me atrevo a decir, que es el mejor lateral derecho del mundo. O al menos el más completo de todos", publicó Marca.

Por su parte, AS hizo hincapié en la capacidad goleadora del futbolista desde media distancia y en su incansable recorrido durante el encuentro. "Y hablando de siempres, gol de Valverde desde la frontal. Así se abrió la lata, como tantas veces. Cazó un rechace y lo cruzó, directo a la red. Lo hizo en Atenas, también en Mestalla".

Federico Valverde y su festejo de gol en Real Madrid vs. Valencia Foto: Real Madrid

El medio también destacó un dato estadístico: más del 60% de los pases de Valverde fueron en campo rival. Además, según los registros de MisterChip, solamente Lionel Messi (34) e Iago Aspas (20) superan los 16 goles desde fuera del área que lleva el uruguayo en LaLiga desde su debut en 2017. "Entonces era un pajarito, ahora un Halcón desatado", resumió.

Otros medios españoles también valoraron su actuación. El Desmarque resaltó que, al igual que en Atenas el miércoles anterior, volvió a encontrar el gol con un potente remate desde la frontal, además de destacar su rendimiento defensivo. Bernabéu Digital, en tanto, sintetizó su partido como un "golazo desde fuera del área, gran despliegue físico y excelente rendimiento como lateral derecho".

Sports Illustrated también puso el foco en la evolución del futbolista respecto a la temporada anterior, en la que, según el medio, su rendimiento estuvo condicionado por las dificultades colectivas del Real Madrid y su relación con Xabi Alonso y Aurélien Tchouaméni.

"Este semestre, Valverde parece estar de vuelta. El charrúa salió a la cancha como capitán, lateral derecho y anotó el 1-0 ante los Naranjeros. El jugador de 28 años está respondiendo a la confianza de José Mourinho. Sobrepasa las expectativas como lateral y lo muestra con creces", señaló la publicación.