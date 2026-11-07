Federico Valverde convirtió un golazo ante Valencia y llega encendido a los amistosos con la selección uruguaya

Federico Valverde volvió a ser protagonista con la camiseta del Real Madrid. El futbolista uruguayo convirtió este sábado un golazo frente al Valencia, por la fecha 12 de La Liga de España, y abrió el camino para el conjunto merengue en su visita al estadio Mestalla, a pocos días de incorporarse a la selección uruguaya para disputar la última doble fecha FIFA del año.

El mediocampista fue titular en el equipo dirigido por José Mourinho y apareció a los 28 minutos del primer tiempo para romper la igualdad. La jugada comenzó con un tiro libre favorable al Real Madrid que tenía a Kylian Mbappé como principal protagonista. Sin embargo, después de un rebote, la pelota terminó en los pies del uruguayo, que sacó una gran definición para establecer el 1-0.

El tanto permitió que el conjunto madrileño tomara ventaja en un encuentro importante para sus aspiraciones en el campeonato español, donde llegó a esta jornada ubicado en la tercera posición, con 27 puntos y a tres del líder Barcelona.

Para Valverde, además, el gol llega en un momento especial, después de atravesar algunas dificultades físicas durante las últimas semanas y con la posibilidad de regresar a la selección uruguaya.

Valverde vuelve a la Celeste y estará por primera vez a las órdenes de Diego Forlán

El pasado viernes, Diego Forlán confirmó la lista definitiva de 28 futbolistas convocados para los amistosos que Uruguay disputará frente a Argentina y República Dominicana, con Federico Valverde entre los principales nombres.

El volante del Real Madrid no pudo participar de la anterior fecha FIFA debido a una lesión, por lo que todavía no sumó minutos bajo las órdenes del entrenador interino de la selección mayor.

De hecho, en los últimos días había generado cierta preocupación por su estado físico. Consultado por la prensa española sobre su recuperación, el futbolista reconoció que todavía no se encontraba en plenitud y aseguró: "Lo estoy intentando".

Sin embargo, su presencia como titular frente al Valencia y el gol convertido representan señales positivas de cara a su regreso a la Celeste. Uruguay enfrentará a Argentina el próximo viernes 13 de noviembre, desde las 20:00 horas, en La Bombonera de Buenos Aires. Posteriormente, el martes 17, recibirá a República Dominicana a las 20:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOO DE FEDE VALVERDE VAMOOOOOOOOOOOS 😍😍😍pic.twitter.com/QYtWAnEArR — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 7, 2026

Ambos encuentros representarán una nueva oportunidad para que Forlán continúe evaluando al plantel después de la gira por Asia, en la que Uruguay perdió 3-1 frente a Japón y posteriormente derrotó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India.

El regreso de Valverde aparece como una de las principales novedades de esta convocatoria, en la que también estarán Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez, Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, entre otros referentes.

De esta manera, el volante uruguayo comienza a recuperar protagonismo en el Real Madrid y se prepara para volver a defender a la Celeste, con el atractivo adicional de enfrentar a Argentina en el clásico del Río de la Plata.