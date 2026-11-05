Valverde: las "dudas" de rematar desde lejos tras su gol y el trabajo "para ser de los mejores laterales del mundo"

Federico Valverde, autor del gol que dio la victoria al Real Madrid ante el AEK en el minuto 92, reconoció que en ocasiones duda antes de disparar desde lejos y agradeció la confianza de sus compañeros para atreverse a probar fortuna, como hizo en Atenas para decidir un encuentro que parecía condenado al empate. "Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros, que son los que me dan la confianza para tomar esas decisiones y ese impulso para pegarle. Agradezco ese apoyo", declaró a los medios presentes en zona mixta.

El golazo de Valverde

¡¡¡ESTÁS LOCO PAJARITO!!! ¡¡¡FEDERICO VALVERDE SACÓ UN DERECHAZO INFERNAL PARA EL 3-2 AGÓNICO DE REAL MADRID VS. AEK ATENAS!!!



📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vq49Lvn0rn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Valverde, que lleva 11 goles desde afuera del área en las últimas temporadas, resolvió el encuentro con un potente disparo en los últimos instantes, destacó el esfuerzo del Real Madrid para superar las dificultades que planteó el conjunto griego, especialmente después de marcar un segundo gol: "Fue un partido muy trabado y complicado. Dominamos todo el partido, pero nos costaba llegar y poder marcar gol. Hay que felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo y seguir así", afirmó.

"Cuando el balón viene de Brahim viene con una energía muy positiva"

Sobre su gol, a los 92 minutos, confesó: "Se que cuando el balón viene de Brahim viene con una energía muy positiva porque somos muy amigos entonces no me lo pensé y pudo entrar".

🗣️ Fede Valverde: "Se que cuando el balón viene de Brahim viene con una energía muy positiva porque somos muy amigos entonces no me lo pensé y pudo entrar.



Si muchos de nosotros queremos hacer el gol de Jude nos quedamos sin rodillas."



MI CAPITÁN 🤣🤍 pic.twitter.com/UnqgniZDr3 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 4, 2026

Y aprovechó a contar la broma entre sus compañeros tras la anotación de Bellingham: "Hablábamos en el banco con los compañeros cuando lo hizo que si muchos de nosotros queremos hacer el gol de Jude nos quedamos sin rodillas".

¡¡AHORA SÍ, JUDE!! ¡¡SENSACIONAL GOLAZO DE TACO Y CAÑO DE BELLINGHAM PARA EL EMPATE DE REAL MADRID VS. AEK ATENAS!!



📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VU74CQvv0O — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Valverde también se refirió al discutido puesto de lateral en el que Mourinho a tomado la misma decisión que Ancelotti, Alonso y Arbeloa. Sobre este tema, el uruguayo, que estará en la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre con la selección, dijo: "Como dije cuando llegué, que iba intentar aprender de él como persona y jugador. Hoy está tocando jugar acá, trabajo para ser uno de los mejores laterales del mundo. Es un placer que el míster cuente conmigo en este sector, intento aportar y trabajar al máximo para aportar. El equipo gana cuando juego ahí, así que bienvenido sea".

"Trabajo para ser uno de los mejores laterales del mundo".... Joder cuento honor a él y a Mourinho por inculcarle esta mentalidad. pic.twitter.com/Nz2KQm476F — (fan) Trunks (@trunksRM7) November 4, 2026

También puso en valor la confianza del cuerpo técnico de José Mourinho y su capacidad para transmitir energía a los futbolistas desde el banco, una circunstancia que consideró fundamental para mantener la intensidad hasta el final. "Es mérito del cuerpo técnico y de nosotros, de confiar en cada uno de los compañeros. El cuerpo técnico confía en nosotros, nos da siempre ese empuje y esa energía en el banquillo. Para nosotros es siempre un placer poder jugar para ellos", señaló.

Valverde insistió en que el Real Madrid nunca perdió la fe en la victoria, incluso cuando el segundo tanto del AEK amenazó con complicar definitivamente el encuentro. "Creo que eso se demuestra en los últimos minutos. El equipo no deja de intentarlo. Después de que nos marcaran el segundo gol parecía que nos iba a costar mucho y el equipo volvió a remontar".

En base a EFE.