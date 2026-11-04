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El País Ovación Fútbol

AEK 1-0 Real Madrid en vivo por Champions: Aboubakary Koita abre el marcador y sorprende al equipo español

El conjunto Merengue visita Grecia con el propósito de seguir con puntaje perfecto en la fase de liga del certamen internacional más importante del viejo continente.

El País
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04/11/2026, 14:15
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Aboubakary Koita se lleva la pelota ante la mirada de Kylian Mbappé.
Aboubakary Koita se lleva la pelota ante la mirada de Kylian Mbappé.
Foto: AFP.

Real Madrid visita al AEK Atenas, desde la hora 14:45, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Federico Valverde vuelve a estar en el banco de los suplentes tras superar una molestia que no le permitió terminar en cancha el clásico ante el Barcelona y lo sacó del duelo contra Racing del pasado fin de semana por LaLiga.

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Primer tiempo

En el minuto 11 Aboubakary Koita llevó a cabo una excepcional jugada al enganchar ante Marc Cucurella, pisar el área y sacar un potente disparo que dejó sin posibilidades al golero Thibaut Courtois para que AEK diera la sorpresa y se pusiera 1-0 en el Allwyn Arena.

Previa

Real Madrid visita al AEK Atenas, desde la hora 14:45, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Federico Valverde vuelve a estar en el banco de los suplentes tras superar una molestia que no le permitió terminar en cancha el clásico ante el Barcelona y lo sacó del duelo contra Racing del pasado fin de semana por LaLiga.

Se trata de una buena noticia para el entrenador de la selección de Uruguay, Diego Forlán, que el Pajarito vuelve a integrar la nómina del conjunto Merengue. Además, de que pueda ser elegido por el técnico José Mourinho para que tenga acción en el Allwyn Arena.

La Celeste tiene dos duelos amistosos en los próximos días y, tal vez, podría contar con el capitán del Real Madrid. El primer duelo será el viernes 13 de noviembre ante Argentina en la Bombonera, mientras que cuatro días más tarde va a recibir a República Dominicana en el Campus de Maldonado.

Cabe recordar que Valverde sufrió una molestia en la victoria 2-1 ante Barcelona en el Camp Nou el pasado 25 de octubre. Eso lo llevó a tener que dejar el campo de juego en el minuto 62 para que ingresara Denzel Dumfries.

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