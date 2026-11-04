"Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca": gloria xeneize fue contundente al analizar el ciclo del uruguayo

El exarquero colombiano Óscar Córdoba, gloria de Boca Juniors y que defendió a esta camiseta entre 1997 y 2001, opinó sobre lo que fue el pasaje de Edinson Cavani por el club y analizó por qué cree que no pudo romperla del otro lado del charco.

"Yo no puedo suponer que mi centrodelantero va a ir a marcar a la punta izquierda en una final de Copa Libertadores. Corría por todos lados, y cuando llegaba al frente llegaba desgastado", expresó el exgolero que fue invitado como panelista en F90 de ESPN, en la previa a que el Xeneize enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

Consultado de si creía que tenía que ver con las ganas de demostrar del Matador, ante la catarata de críticas que recibía, Córdoba estuvo de acuerdo. "Quería mostrar compromiso pero era un Boca que no llevaba la pelota para una posición como la de él", explicó.

En esta misma línea, destacó al capitán actual, Leandro Paredes y comparó: "Boca necesitaba un jugador como Paredes, lo estaba buscando en Cavani, pero siento que Cavani malinterpretó lo que es jugar en Boca".

Pero el reconocimiento hacia el volante no se limitó a eso. “Sin ganar títulos, Paredes ya es ídolo. Maneja el equipo y la gente lo reconoce, el resto sí tienen que ganar”, aseguró Córdoba.

El paso de Edinson Cavani por Boca Juniors tuvo un total de 81 partidos en tres años. En ellos marcó un total de 28 goles, dio tres asistencias y alcanzó un total de 5.878 minutos disputados. De esta forma disputó un promedio de 72 minutos en cada encuentro. En junio de 2026 finalizó su vínculo y desde entonces está sin jugar, aunque no anunció su retiro.

La final de la Copa Sudamericana

Paredes, Merentiel y Aranda en un entrenamiento de Boca Juniors. Foto: @BocaJrsOficial

Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre (17:00) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Las entradas ya están a la venta y la adquisición de los boletos se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial de la CONMEBOL.