Messi lidera por cuarto año consecutivo la venta de camisetas en la MLS: el lugar de Luis Suárez en el top 10

La presencia de grandes figuras internacionales sigue impulsando el crecimiento de la Major League Soccer (MLS), que dio a conocer el ranking de las diez camisetas de futbolistas más vendidas durante la temporada 2026.

Una clasificación que tiene nuevamente a Lionel Messi como protagonista, pero que también cuenta con presencia uruguaya gracias a Luis Suárez.

El argentino, que llegó al Inter Miami en 2023 después de su exitoso pasaje por el fútbol europeo, encabeza la lista por cuarto año consecutivo. Su camiseta número 10 continúa siendo la más elegida por los aficionados, incluso con la incorporación de otras estrellas internacionales a la competencia estadounidense.

El segundo lugar quedó en manos del surcoreano Son Heung-min, futbolista de Los Angeles FC, mientras que el alemán Thomas Müller, campeón del mundo con su selección en Brasil 2014 y actualmente en Vancouver Whitecaps, completó el podio.

Una de las particularidades de esta edición es la aparición de Robert Lewandowski en el cuarto puesto. El delantero polaco, que se incorporó a Chicago Fire en julio después de finalizar su etapa en Barcelona, tuvo un impacto inmediato: según los datos difundidos, fue el futbolista que más camisetas vendió desde su llegada a la liga.

En la quinta posición aparece Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y jugador de Orlando City, mientras que el sexto lugar corresponde a Cavan Sullivan, joven promesa estadounidense de Philadelphia Union.

Denis Bouanga, delantero gabonés de Los Angeles FC, ocupa la séptima posición, inmediatamente por delante de Luis Suárez.

Luis Suárez mantiene su lugar entre las figuras más populares de la MLS

El delantero uruguayo de Inter Miami aparece en el octavo puesto de la clasificación, ratificando su popularidad entre los aficionados de la liga estadounidense.

El Pistolero, que llegó al conjunto de Florida en 2024 para reencontrarse con Messi después de compartir varias temporadas en Barcelona, continúa siendo uno de los nombres más reconocidos del campeonato.

Su presencia entre los diez primeros también refleja el protagonismo comercial de Inter Miami, que coloca a tres de sus futbolistas en el ranking: Messi en el primer lugar, Suárez en el octavo y Rodrigo De Paul en el décimo.

Luis Suárez y Lionel Messi celebran un gol en el Inter Miami. BRETT DAVIS/AFP fotos

La novena posición corresponde al alemán Hany Mukhtar, de Nashville SC, mientras que De Paul, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, completa la clasificación.

De esta manera, el listado reúne a cuatro futbolistas que conquistaron la Copa del Mundo con sus selecciones: Messi, Müller, Griezmann y De Paul.

Más allá de la llegada de nuevas figuras de renombre internacional, Messi mantiene su reinado en las preferencias de los hinchas y el Inter Miami continúa siendo uno de los grandes protagonistas del fenómeno comercial que atraviesa el fútbol estadounidense.