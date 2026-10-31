Se invirtieron los roles: Luis Suárez le pidió una foto al hijo de un excompañero suyo durante la Messi Cup

Luis Suárez suele ser el protagonista de las fotos que los hinchas buscan llevarse como recuerdo. Esta vez, sin embargo, los roles se invirtieron: fue el delantero uruguayo quien se acercó a un joven futbolista para pedirle una fotografía. El encuentro ocurrió durante la Messi Cup, el torneo Sub-16 que se disputa en Miami y que reúne a equipos juveniles de distintos clubes del mundo.

El protagonista del momento fue Kobi Johnson, jugador de las divisiones juveniles del Chelsea e hijo de Glen Johnson, exfutbolista inglés que compartió vestuario con Suárez en Liverpool. Al reconocer al adolescente, el salteño se acercó para saludarlo y le recordó el vínculo que lo une con su padre. “Yo jugué con tu papá, te conozco desde pequeño”, le dijo, antes de pedirle una foto juntos para enviársela al exdefensor inglés.

La escena dejó ver el costado más cercano de Suárez y una historia que conecta distintas generaciones del fútbol. El uruguayo y Glen Johnson fueron compañeros en Liverpool entre 2011 y 2014, una etapa en la que compartieron equipo en una de las campañas más recordadas de los Reds: la temporada 2013-2014, cuando quedaron muy cerca de conquistar la Premier League. También ganaron juntos la Copa de la Liga inglesa en 2012.

El encuentro se produjo en el marco de la segunda edición de la Messi Cup, un torneo internacional juvenil organizado por Lionel Messi. La competencia se disputa en Miami entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre, cuenta con 16 equipos Sub-16 de América y Europa y tiene al Inter Miami entre los participantes. Chelsea, River Plate, Barcelona, Manchester City, Boca Juniors, Palmeiras y Ajax son algunos de los clubes que también forman parte del certamen.

La presencia de Suárez en ese entorno tiene un vínculo directo con Messi, su compañero en Inter Miami y uno de sus grandes amigos. Ambos compartieron seis temporadas en Barcelona y volvieron a encontrarse en el fútbol estadounidense. Además, trasladaron esa sociedad fuera de la cancha: son socios en Deportivo LSM, el proyecto futbolístico que nació de la iniciativa del uruguayo y que incorporó al argentino en 2025 para competir en el fútbol de AUF.

🤝 "YO JUGUÉ CON TU PAPÁ, TE CONOZCO DESDE PEQUEÑO"



🔝 ¡IMPERDIBLE ENCUENTRO DE LUIS SUÁREZ CON EL HIJO DE GLENN JOHNSON, CON QUIEN COMPARTIÓ PLANTEL EN LIVERPOOL!



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El momento actual de Luis Suárez en Inter Miami

El gesto de Suárez llegó en un momento en el que el delantero sigue siendo una pieza importante de Inter Miami. El uruguayo viene de marcar en el empate 2-2 frente a FC Cincinnati, el miércoles 28 de octubre, por la temporada regular de la MLS. Su gol abrió el marcador a los 61 minutos, aunque el equipo terminó rescatando un punto con una anotación de Riquelme Fillipi en el minuto 90.

En la temporada 2026, Suárez lleva 16 goles en la MLS. Además, alcanzó una marca importante en su recorrido con el club: llegó a las 100 contribuciones de gol entre todas las competiciones, con 57 tantos y 43 asistencias en 115 partidos desde su llegada a Miami.