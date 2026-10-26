Primera C: goleada 8-0 del Deportivo LSM de Suárez y Messi, y triunfo del líder Bella Vista en Salto

La fecha 14 de la Primera División Amateur (C) tuvo como uno de sus resultados más destacados la victoria de Bella Vista, que derrotó de visitante 2-1 a Salto FC y se afianzó en lo más alto de la tabla de posiciones.

El papal llegó a los 36 puntos en 14 partidos y estiró a ocho unidades la ventaja sobre su único escolta, Sportivo Bella Italia, que no pasó del empate sin goles ante Salus.

Otro de los resultados destacados del fin de semana fue la contundente goleada de Deportivo LSM, club vinculado a Lionel Messi y Luis Suárez, que aplastó 8-0 a Los Halcones como visitante. El equipo alcanzó los 23 puntos y se ubica en la sexta posición.

Por otra parte, Durazno FC —institución vinculada al director técnico de la selección de Uruguay, Diego Forlán— igualó 0-0 frente a Lito y llegó a los 19 puntos, que lo mantienen en la décima posición.

Mientras que Sportivo Bella Italia, equipo asociado a Fernando Muslera, también empató sin goles, en su caso ante Salus, y continúa como escolta de Bella Vista con 28 unidades.

La jornada del sábado se completó con el empate 0-0 entre Huracán Buceo y Deutscher, mientras que Deportivo Colonia se impuso con autoridad sobre Mar de Fondo y lo goleó 4-0.

El domingo, Rampla Juniors goleó 4-0 a Sud América y sumó tres unidades importantes en su lucha por intentar salir del fondo de la tabla de posiciones. Por último, Artigas empató 1-1 con Platense. Deportivo Italiano y Terremoto deben el partido entre sí para completar la décimo cuarta jornada.

Todos los resultados de la fecha 14

Sábado

Lito 0-0 Durazno

Salus 0-0 Sportivo Bella Italia

Huracán Buceo 0-0 Deutscher

Deportivo Colonia 4-0 Mar de Fondo

Salto 1-2 Bella Vista

Domingo

Rampla Juniors 4-0 Sud América

Los Halcones 0-8 Deportivo LSM

Artigas 1-1 Platense