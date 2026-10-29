Mirá el espectacular golazo de Luis Suárez en el empate de Inter Miami como local con Cincinatti por la MLS

Luis Suárez está más vigente que nunca y eso ya no es novedad. El salteño de 39 años anotó un verdadero golazo este miércoles por la noche en el partido que su equipo Inter Miami empató 2-2 con Cincinatti en la jornada 32 de la MLS de Estados Unidos.

Los dirigidos por el Kily González sumaron un punto como locales en el Nu Stadium de Miami gracias a los tantos del uruguayo y del extremo Riquelme Fillipi, quien marcó por primera vez con la camiseta de la franquicia.

El conjunto local salió a la cancha con Dayne St. Clair en el arco; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael y Sergio Reguilón conformaron una línea de cuatro en defensa; Rodrigo De Paul, David Ayala y Matías Galarza arrancaron de inicio en el mediocampo; y el capitán Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame lideraron el ataque.

Tras una primera parte muy disputada, Inter Miami rompió el cerrojo en el segundo tiempo por medio de un tanto de Luis Suárez al minuto 61. Casemiro asistió a Suárez por el sector izquierdo dentro del área y allí, el uruguayo hizo de las suyas tras controlar la pelota y sacar un derechazo espectacular que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Roman Calentano.

Con este gol, Suárez alcanzó los 16 gritos en la presente temporada regular, mientras que la asistencia fue la primera de Casemiro desde su incorporación al club norteamericano.

Ya rumbo al cierre del partido, el visitante logró el empate con un gol al minuto 80 gracias a la conquista de Kenji Mboma Diem, antes de ponerse por delante en el marcador en el minuto 86 con el tanto de Samuel Gidi.

Pero no todo iba a quedar ahí porque Riquelme Fillipi, quien había ingresado al terreno de juego como suplente poco antes de los 83’, emparejó las acciones para Inter Miami en el minuto 90, estableciendo el 2-2 definitivo.

Luis Suárez celebrando el golazo que anotó para Inter Miami en la MLS. Foto: AFP.

El extremo brasileño recibió un balón de Rodrigo De Paul con espacio sobre la banda izquierda, antes de recortar hacia el centro, dejar a un defensa en el camino y definir con un remate preciso a la esquina inferior derecha.

Este tanto fue el primero de Riquelme Fillipi vistiendo la camiseta de Inter Miami, mientras que para De Paul la asistencia fue su decimosexta esta temporada regular, con lo que se convierte en el máximo asistente del equipo en la presente campaña.

Tras este empate con Cincinatti 2- como local, ahora Inter Miami jugará fuera de casa contra el New England Revolution este domingo 1 de noviembre en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, desde las 21:00 horas de Uruguay.