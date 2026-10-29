Uruguayos en Europa: en una década pasaron de ser 70 a 40 futbolistas, juegan en menos ligas y solo en tres top 5

Hoy juegan más uruguayos en la Primera División de Arabia Saudita (4) que en la Serie A de Italia (3). Hay más futbolistas celestes en la MLS de Estados Unidos (12) o en la Liga MX de México (19) que en LaLiga de España (10). Los mercados cambian, es cierto, pero cada vez cuesta más ver compatriotas en el fútbol de Europa.

Es verdad, Ronald Araujo ya hizo un gol con Liverpool en la Champions League, Martín Satriano anotó con el Getafe en España y hace algunas semanas Juan Rodríguez fue el capitán del Cagliari de Italia. También es un hecho -y los números así lo marcan- que en una década Uruguay pasó a tener una representación de 70 futbolistas en distintas ligas del Viejo Continente a los 40 que iniciaron la temporada 2026/27. Marcando además el tercer descenso consecutivo en la cantidad al pasar de 68 a 63, de 63 a 49 y de 49 a 40, todo en las últimas cuatro temporadas.

Ronald Araujo festeja su gol. Foto: @LFC.

El fútbol cambió y es un hecho. Contratos millonarios de torneos con tal vez menor renombre llaman mucho la atención y por eso casos como los de Kevin Amaro (que emigró al Genk de Bélgica) o de Rodrigo Dudok (al Estrela Amadora de Portugal) hoy pasan a ser excepciones cuando Brasil, Argentina, México, Estados Unidos o Medio Oriente aparecen como posibilidad.

Luis Suárez supo pasar por Groningen antes de dar el salto a las potencias. Edinson Cavani tuvo que destacarse en Palermo antes de ser el goleador que fue en grandes equipos de Europa. Diego Forlán se reinventó en Villarreal antes de romperla en instituciones más destacadas.

Una vez en los últimos 10 años Uruguay solo había tenido representación en apenas tres de las cinco grandes ligas de Europa. Sabido es que Alemania no suele ser un destino común para futbolistas uruguayos y aunque Francia ganó protagonismo en algún momento lo volvió a perder y son la Bundesliga y Ligue 1 los torneos grandes de Europa que hoy no cuentan con futbolistas celestes.

La historia es un tanto diferente al pasar a los otros tres certámenes. La Serie A de Italia que en esta década tuvo su pico máximo de 15 futbolistas -en la 2020/21- hoy cuenta con apenas tres que son Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari) y Franco Israel (Torino). Mientras tanto la Premier League de Inglaterra hoy cuenta con Rodrigo Bentancur (Tottenham), Ronald Araujo (Liverpool), Álvaro Rodríguez (Bournemouth) y Manuel Ugarte (Manchester United).

Juanchi Rodríguez festeja la victoria de Cagliari ante Roma por la Serie A de Italia. Foto: @CagliariCalcio

LaLiga de España fue, durante mucho tiempo, la casa de muchísimos jugadores uruguayos, pero los que llegaron a ser 18 en la Primera División -en la 2021/22- pasaron a ser 10 en la actual campaña. Federico Valverde (Real Madrid), Santiago Mouriño (Villarreal), Martín Satriano y Sebastián Boselli (Getafe), Facundo Bernal (Betis), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Facundo González (Racing de Santander), Carlos Protesoni (Alavés) y Leandro Cabrera (Espanyol) son los que dicen presente.

El crecimiento de otros torneos es innegable y Portugal, poco a poco, fue ganando terreno para los jugadores uruguayos como una liga para hacer escala en el Viejo Continente. De todas maneras hoy es, junto a España, la de mayor cantidad de celestes porque también cuenta con 10 compatriotas: Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar (Sporting CP), Ignacio de Arruabarrena, Alfonso Trezza, Brian Mansilla y Dylan Nandín (Arouca), Agustín Moreira y Martín Fernández (Gil Vicente), Kevin Prieto (Casa Pia) y Rodrigo Dudok (Estrela Amadora).

Rodrigo Zalazar celebra su gol. Foto: AFP.

Lo mismo ocurre con Rusia que por quinta temporada consecutiva tiene cuatro o más jugadores uruguayos tales como Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú), Lucas Olaza, Maizon Rodríguez y Juan Manuel Boselli (Krasnodar) y Kevin Arévalo (Akron).

Los otros ocho jugadores uruguayos en Europa se reparten en ocho países y equipos distintos: Lucas Torreira (Galatasaray - Turquía), Kevin Amaro (Genk - Bélgica), Facundo Pellistri (Panathinaikos - Grecia), Alan Matturro (Shakhtar Donetsk - Ucrania), Juan Cabrera (Vaduz - Suiza), Francisco Barrios (Cluj - Rumania), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb - Croacia) y Sebastián Figueredo (Iberia- Georgia).

¿Cómo influye este dato en la selección? Más allá de tener un menor renombre o menos historia, muchos de los torneos que hoy cuentan con futbolistas uruguayos a lo largo y ancho del mundo han ganado protagonismo, pero si uno repasa la última lista de convocados elegidos por Diego Forlán solo la mitad juega en Europa contemplando que fueron 13 de 26 luego de que Emiliano Martínez ingresara por la lesión de Federico Valverde.

Y si se tiene en cuenta el plantel que Marcelo Bielsa llevó a un torneo tan importante como el Mundial 2026 se puede encontrar con que eran solo 11 de los 26 elegidos por el Loco para el certamen que se llevó a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

Fuente: Transfermarkt.es