Damiani calificó a Ruglio como "muy buen político pero mal dirigente" y que Peñarol se maneja con "amateurismo"

Juan Pedro Damiani marcó el tono de su regreso a la carrera presidencial: “Estoy más reflexivo, quiero dejar las cosas que están bien y mejorar las otras”. Con ese espíritu, el candidato en las elecciones en Peñarol del 12 de diciembre hizo un diagnóstico sin vueltas del club: “Evidentemente no fue un buen año deportivo”.

El presidente aurinegro entre 2008 y 2017 habló este martes con la Sport 890 y señaló que el problema, a su entender, está fuera de la cancha: “La comida de ayer (por el lunes) forma parte del amateurismo que se maneja actualmente, esto se arregla con gestión, con orden. Me duele en lo que se transformó la institución”, dijo.

Según Juan Pedro, el deterioro también se ve en Campeón del Siglo: “Hoy veo el estadio dejado, fueron ganando los violentos”. Y proyectó hacia el futuro próximo: "El Centenario va a estar cerrado, nosotros tenemos que ser el estadio de la selección y de los espectáculos”.

En lo futbolístico, contó que habló con cuatro técnicos: un uruguayo que trabaja en el exterior, otro uruguayo que dirige en el medio local y dos argentinos. Sobre el entrenador fue cuidadoso: “Con Diego Aguirre soy amigo, nadie está por encima del club, nadie tiene la llave, a veces hay un ciclo cumplido”.

En lo político, evitó la confrontación general: “Yo no voy a bajar al barro, ojalá que sea una campaña de propuestas”. Y le restó dramatismo a la cantidad de listas: “Es bueno que haya tantos candidatos, quiere decir que hay gente que se preocupa por el club, eso es sano”.

En particular de Evaristo González dijo que nunca trabajó con él, pero que tiene “muy buen concepto” como persona y empresario: “Creo que le puede dar al club mucha cosa. Yo siempre estoy tratando de sumar a todos”.

Jorge Barrera, Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani en el viaje de Peñarol a Río de Janeiro. Foto: Captura.

Con Ruglio fue más duro, aunque con un contrapunto personal. “Es un muy buen político pero mal dirigente”, definió. Y reveló una conversación privada: “Con Ruglio tuvimos varias charlas y él me dijo que quería irse porque en estos seis años había descuidado su trabajo y quería disfrutar a sus papás y a su nieto”.

Damiani cerró con una promesa y una advertencia: “Hoy estoy para darle al club, Peñarol es el colectivo más popular del Uruguay. Yo voy a hacer siempre lo que sea mejor para Peñarol. Se van a sorprender, nosotros tenemos el crédito de cumplir lo que prometimos”.