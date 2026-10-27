Las nueve listas registradas para las elecciones en Peñarol y una tercera corriente que asoma

Las elecciones en Peñarol fueron fijadas el sábado 12 de diciembre y, aunque todavía no hay certeza sobre la candidatura de Ignacio Ruglio para una segunda reelección, el tablero electoral se empieza a definir con las agrupaciones que ya se registraron ante la Comisión Electoral del club y van a participar activamente en los comicios, ya sea para proyectar a sus propios candidatos o para respaldar a otro.

Hasta el momento son nueve las agrupaciones registradas, pero solo cinco corresponden a alguno de los siete que se postulan como candidatos, además de quien represente al oficialismo que por lo pronto es una incógnita.

Todavía no hay registro de la lista 10 de Juan Pedro Damiani, la 14 de Edgardo Lasalvia ni novedades de Sentimiento 1891, agrupación que encabeza Ruglio.

Es decir que las otras cuatro de esas nueve agrupaciones son independientes y pretenden respaldar a alguno de los candidatos que finalmente se postule en diciembre, una vez pasen el filtro natural de las probables alianzas electorales que definitivamente habrá.

Es preciso señalar que el registro de cada agrupación de peñarolenses no significa que deban presentar a un candidato a presidente, sino que "establece un derecho a preferencia", explicó a Ovación el miembro oficialista de la Comisión Electoral, Nicolás Scarela. "Lo que hacen es registrar su Comité Electoral con número de lista, lema y sublema, para guardar el derecho a que en las próximas elecciones nadie más los pueda utilizar", profundizó. Una especie de de reserva de credenciales para un proceso electoral a mediano plazo, no específico para esta elección.

Los cinco comités registradas con candidato son "Espacio Aurinegro 135" de Carlos Lazzarino, con la lista 135 y el lema "La grandeza se define con gestión".

"Espacio Siglo XXI" de Evaristo González, con la lista 21, el lema "Primero Peñarol" y el sublema "Somos más grandes juntos".

"Origen Peñarolense" de Santiago Sánchez, con la lista 6 y el lema "Volver a Creer".

"Por amor a Peñarol" de Alfredo García, con la lista 1414 y el lema "Revisionismo económico".

Y "Movimiento Libertadores 1966" de Pablo Schiavi, con la lista 66, el lema "Peñarol de América y del Mundo" y el sublema "El Peñarol que soñamos, empieza ahora".

A quiénes apoyan las demás agrupaciones

Por otra vía corren los otros cuatro comités registrados que no se presentan con un candidato, y están para militar o simplemente respaldar a otro.

Por un lado está “Viví Peñarol”, que encabeza Alejandro González, actual dirigente titular del club que hoy pertenece al bloque oficialista. Es la lista 53, el lema es igual al nombre del comité y el sublema “La generación del trabajo”. Está a la espera de la definición de Ruglio para confirmar su postura.

El comité de la lista 8 se llama “Peñarolenses Unidos” y su lema es “Fútbol y gloria”. Marcos Acle confirmó a Ovación que su agrupación trabaja “hace tiempo por promover la unidad de la oposición”, porque sienten “la necesidad urgente de cambiar de administración”. En ese sentido, señaló que hoy “el único candidato en la oposición tendiendo puentes a todos los demás es Juan Pedro Damiani”, a quien van a apoyar en estas elecciones.

También está la lista 82, del comité “Vamos Peñarol” y con el lema “El Peñarol del futuro”. Pablo Amaro no quiso confirmar a qué candidato van a respaldar, dijo que las conversaciones están muy avanzadas y confirmó que no es el oficialismo, gestión de la cual marcó distancia.

Una tercera corriente que asoma

Por último está la lista 9 que encabeza, entre otros, Leonardo Viñas. El comité es “Siempre Peñarol” y el sublema “Peñarol en todas las canchas”.

Si bien se trata de la agrupación vinculada al expresidente aurinegro Jorge Barrera, no apoyan la candidatura de Juan Pedro Damiani. Tampoco a la de Ruglio. Porque “representan el hiperpresidencialismo y nosotros estamos en las antípodas a ese estilo de conducción”, explicó en diálogo con Ovación.

No obstante, Damiani declaró públicamente que "está seguro" que Barrera lo va acompañar en su lanzamiento de campaña.

Viñas resaltó que “Peñarol es un club democrático y representativo”, y se explica porque “el candidato que llega al 10% de los votos obtiene un lugar en el Consejo Directivo”. Pero plantea que urge una reforma del estatuto porque “el que está vigente es del 1958 y está (por obvias razones) obsoleto”. Dice que le brinda al presidente autonomía para tomar decisiones institucionales que deberían pasar una mínima instancia de discusión.

Y también confirmó que, ante la ausencia de su "candidato natural" (Barrera), están en conversaciones avanzadas con los equipos de Carlos Lazzarino y de Santiago Sánchez con el objetivo de consolidar “una tercera corriente capaz de competir a nivel electoral” con las de Damiani y Ruglio, que hasta hoy se posicionan más sólidas de las encuestas.

Santiago Sánchez, nuevo presidente del básquetbol de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga | El País

Carlos Lazzarino sobre las alianzas: "No estoy cerrado; tienen que coincidir los proyectos"

Sobre las alianzas electorales, Lazzarino dijo la semana pasada en entrevista con Ovación lo siguiente: "No estoy cerrado. No digo ⟪el único que sirve soy yo⟫ ni soy un soberbio que no quiere alianzas. Al contrario, toda mi vida las hice, soy docente de una materia que se llama ‘Alianza Estratégica’. Pero las alianzas tienen que tener contenido: lo que me preocupa es si nos juntamos para sacar a una persona, o nos unimos para ir todos detrás de un proyecto. Esa es la diferencia entre alianzas políticas y alianzas de proyecto. Me puedo juntar con tres o cuatro para sacar a Ruglio, ¿y después qué hacemos?".

Y después agregó: "Un grupo que me parecía interesante es el de Guillermo Varela, teníamos varios puntos en común. Santiago Sánchez (candidato) hizo un muy buen trabajo en el básquetbol, ganó nuestra primera Liga".

"Tienen que coincidir los proyectos y hay que dejar de lado los egos", subrayó.

Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Darwin Borrelli

Los cinco comités registrados con candidatos

Lista 21 – Evaristo González

Comité: Espacio Siglo XXI

Lema: Primero Peñarol

Sublema: Somos más grandes juntos

Lista 6 – Santiago Sánchez

Comité: Origen Peñarolense

Lema: Volver a Creer

Lista 135 – Carlos Lazzarino

Comité: Espacio Aurinegro 135

Lema: La grandeza se define con gestión

Lista 1414 – Freddy García

Comité: Por amor a Peñarol

Lema: Revisionismo económico

Lista 66 – Pablo Schiavi

Comité: Movimiento Libertadores 1966

Lema: Peñarol de América y del Mundo

Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora

Los cuatro comités registrados sin candidatos confirmados

Lista 8

Comité: Peñarolenses Unidos

Lema: Fútbol y Gloria

Lista 9

Comité: Siempre Peñarol

Lema: Siempre Peñarol

Sublema: Peñarol en todas las canchas

Lista 53

Comité: Viví Peñarol

Lema: Viví Peñarol

Sublema: La generación del trabajo

Lista 82

Comité: Vamos Peñarol

Lema: El Peñarol del Futuro

Sublema: Vamos Peñarol

