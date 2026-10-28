Lazzarino respondió a Damiani: "Parece que hay dos candidatos nuevos, Luis Encuesta y Mario Indeciso"

Mientras el oficialismo que encabeza Ignacio Ruglio define su rol para las próximas elecciones en Peñarol, con el club sumido en una crisis deportiva e institucional por el conflicto con la barra, los demás candidatos empiezan su campaña electoral en los diferentes medios, con el fin de posicionarse en la conversación, marcar agenda y ganar votos.

En los últimos días se dieron conocer varias encuestas, la mayoría realizadas por las agrupaciones de algunos candidatos, y los resultados son muy variables. Pero en lo que casi todas coinciden en que será una elección de tres tercios: uno oficialista (si al final Ruglio se postula), otro que lidera Juan Pedro Damiani y otro que engloba al resto de los candidatos más los indecisos, que suelen ganar en la mayoría de las encuestas.

En ese sentido, Carlos Lazzarino —líder del Espacio Aurinegro 135— se expresó este miércoles en su cuenta personal de Twitter (X) para responderle a Damiani, quien ayer martes expresó en diálogo con la Sport 890 que representa el "voto útil", ya que se considera la opción más firme para sacar al oficialismo del poder.

Juan Pedro Damiani con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

Al principio, Lazzarino destacó el respeto que tiene por Damiani aunque hoy estén "en veredas diferentes", y luego hizo algunas consideraciones sobre el hecho de "autoproclamarse representante del «voto útil»".

Qué candidato es útil o inútil "lo determinan los socios", dijo Lazzarino. Pero luego señaló: "Si hablamos de «utilidad», hablemos de resultados. Los números están ahí. Que cada socio evalúe la famosa «utilidad», porque la utilidad de una gestión no se autoproclama, se demuestra con resultados". Y adjuntó una tabla que grafica los resultados deportivos de la administración de Juan Pedro Damiani, entre 2008 y 2017.

Escuché a un exdirigente al que respeto, aunque hoy estemos en veredas diferentes, autoproclamarse representante del «voto útil» en las próximas elecciones de Peñarol.

Estimado, permítame tres consideraciones.

1) Las personas no son útiles ni inútiles, no son cosas. La… pic.twitter.com/cnGwPHa0RY — Carlos Lazzarino Palermo (@lazzarinocarlos) October 28, 2026

"Parece que también tenemos dos candidatos nuevos: «Luis Encuesta» y «Mario Indeciso». El primero aparece permanentemente anunciando ganadores, aunque últimamente parece tener serios problemas con la verdad. Al segundo prefieren esconderlo, porque aparentemente hay demasiados socios que todavía no compraron el cuento", expresó el candidato a modo de conclusión.

"Hay proyectos, trayectorias y resultados para comparar. Lo que sí parece bastante inútil es pretender convencer a los socios de que solamente uno tiene derecho a gobernar. Que decidan los socios. Para eso están las elecciones", sentenció.