Angulo: “Nunca me había pasado de lesionarme tan seguido; es una cagada porque quería jugar más partidos con Peñarol”

Peñarol volvió a ser superado ante un equipo alternativo de Montevideo City Torque que lo eliminó de la Copa AUF Uruguay tras la victoria 2-0 en el Campeón del Siglo. Si bien Diego Aguirre paró un equipo mixto, con mayoría de suplentes pero algunos titulares, el Mirasol dejó una pálida imagen. Uno de los 11 de la Fiera fue el extremo colombiano Luis Angulo, que jugó los primeros 67 minutos y tuvo dos de las pocas llegadas al arco.

Post eliminación del vigente campeón, Angulo habló en zona mixta y se refirió a la cantidad de lesiones sufridas desde su llegada al club en febrero.

"Después del tema de la lesión, pude volver a sumar minutos y eso me da la capacidad de estar mejor para los partidos que quedan, que son más importantes. Llegar a la final, ojalá con Peñarol, darle vuelta a este mal momento que venimos atravesando y poderme irme del club con un campeonato uruguayo. Definitivamente fue un momento que me sobrepasó, nunca me había pasado en mi carrera que me lesionara así tan seguido. Y la verdad que es una cagada porque quería jugar más partidos con Peñarol, quería aportarle más al equipo", expresó el colombiano.

"Cuando estás afuera no lo puedes hacer y hay un poco la impotencia de no jugar y de no estar. A veces se piensa que estás tranquilo, pero por dentro tenés una lucha interna de que viniste a jugar y no estás jugando.

Ahora ya quedan tres partidos importantísimos y yo espero poder darle algo a Peñarol de todo lo que me dio en estas últimas tres fechas", continuó.

"El tema de la lesión sí me hizo perder un poco la confianza porque me pasó seguido, pero yo siento que confío mucho en mí, en lo que le puedo dar a Peñarol y creo que llevo cuenta con un jugador más para pelear el campeonato", cerró Luis Miguel Angulo tras la derrota ante el equipo Ciudadano.

Las lesiones de Luis Angulo en Peñarol

El 20 de abril había sufrido su primera molestia muscular ante Juventud de Las Piedras por el Apertura. El 27 de mayo regresó para el partido contra Independiente Santa Fe por la fase de grupos de la Libertadores, pero a los 20 minutos debió salir tras resentirse.

En setiembre debió ser sustituido en el partido ante Atenas por Copa AUF, cuando sintió otra molestia a los 69 minutos del partido. Los estudios posteriores confirmaron un desgarro de seis milímetros.