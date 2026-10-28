Se confirmó horario y por dónde sacar las entradas para el partido de Uruguay-República Dominicana en Maldonado

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer el horario del segundo partido que tendrá la Celeste de Diego Forlán en noviembre: será ante República Dominicana en el martes 17 de ese mes, a partir de la hora 20:30, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Cabe destacar que la casa madre del fútbol uruguayo señaló que las entradas se podrán adquirir a través de AUF Tickets. Ese duelo será el quinto que tendrá Diego Forlán como director técnico de la selección uruguaya.

Confirmado el segundo partido de la Fecha FIFA de noviembre 🏖️ pic.twitter.com/W8PZZdmref — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 28, 2026

Los tres primeros partidos fueron por la gira en Asia donde cosechó una caída 3-1 ante Japón, una victoria 4-1 frente a Corea y una gran goleada contra India por 6-1. Además del choque con el combinado centroamericano, la selección de Cachavcha tendrá una exigente prueba en noviembre y será el clásico del Río de la Plata ante Argentina en Buenos Aires.

Ese choque entre la Celeste y los vigentes bicampeones de la Copa América se disputará el viernes 13 de noviembre. Si bien aún no está confirmado, todo indicaría que se disputaría en la Bombonera (el estadio de Boca Juniors).

La lista de reservados de Diego Forlán

El entrenador de la selección uruguaya llevó a cabo una lista de reserva de 42 futbolistas de cara a la fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará entre el 9 y el 17 del próximo mes. En base a esa nómina, Cachavacha establecerá la definitiva con una menor cantidad de jugadores para lo que serán los encuentros ante la Albiceleste y República Dominicana.

A continuación los 42 jugadores reservados por Diego Forlán para los encuentros amistosos de noviembre.

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Thiago Cardozo (Belgrano)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo)

• Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Kevin Amaro (Genk)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• Santiago Bueno (América)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Federico Pereira (Toluca)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Nicolás Marichal (Dinamo De Moscú)

• Alexander Barboza (Palmeiras)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

• Lucas Olaza (Krasnodar)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás Fonseca (Coritiba)

• Emiliano Martínez (Palmeiras)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Diego Rossi (Monterrey)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

• Brian Rodríguez (América)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Miguel Merentiel (Boca Juniors)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Álvaro Rodríguez (Bournemouth)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)