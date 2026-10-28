Celebran Real Madrid y Uruguay: pruebas a Valverde, reservado para la fecha de noviembre, descartaron lesión grave

Real Madrid salvó con buena nota el clásico ante el Barcelona al vencerlo 2-1 en el Camp Nou pero la salida de Federico Valverde por molestias había encendido las alarmas en los merengues y en la selección uruguaya, ya que el Pajarito, está reservado por Diego Forlán para la fecha FIFA de noviembre.

Inmediatamente después del gol del empate parcial (61'), el uruguayo salió del campo y le dejó su lugar en el lateral derecho a Denzel Dumfries. Estaba sentido desde una incidencia a mitad del primer tiempo y soportó todo lo que pudo, pero con media hora más por jugar en el Camp Nou y el marcador igualado, Mourinho decidió sacarlo del campo para no dar ninguna ventaja.

El propio DT en conferencia destacó lo hecho por el uruguayo y dijo: "Hay otro nombre que no quiero dejar de tocar. Valverde ha jugado lesionado más de 40 minutos, se ha lesionado, ha querido seguir, ir hasta su límite y lo ha dado todo mientras ha estado en el campo".

"En el descanso hablamos, el míster me preguntó si podía seguir, intenté seguir un poco más, en una barrida que hice me molestó mucho la pierna y fue más por precaución", declaró el uruguayo que jugó de lateral derecho en diálogo con Real Madrid TV.

Este martes Valverde se realizó los estudios y se descartó daño muscular grave, mientras que tampoco se encontraron afectaciones óseas, por lo que podría estar disponible para la ventana internacional de noviembre, en la que la Celeste enfrentará a Argentina en Buenos Aires (13/11) y República Dominicana en el Campus de Maldonado (17/11). De todas formas, este miércoles el será sometido a una resonancia magnética para descartar cualquier problema.

El mediocampista no participó de la gira por Asia que significó el debut de Diego Forlán como DT de Uruguay tras sufrir un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo.

De acudir a la convocatoria de la Celeste, el Pajarito retornará a la selección luego de lo que fue la eliminación prematura de Uruguay en el Mundial 2026.