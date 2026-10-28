Nacional de Florida vs. Juventud en vivo por Copa AUF Uruguay: el primer cruce entre un profesional y amateur

Nacional de Florida recibe a Juventud de Las Piedras por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en el Campeones Olímpicos de Florida, desde la hora 16:00. De esta manera, se dará el primer cruce entre un equipo amateur y un profesional en el certamen.

El tricolor de Florida inició su camino en esta competencia en la fase 2 de la llave de equipos amateur tras vencer 2-0 a Rincón (elenco que pertenece a la Divisional D) gracias a los goles de Braian Ganachippi y Marcos Labandeira.

El equipo que conduce técnicamente Sergio Blanco viene de terminar en el segundo puesto del Grupo 4 con seis unidades de la fase de eliminatoria de equipos profesionales. Juventud comenzó con un victoria 1-0 ante Oriental de La Paz, luego cayó 3-0 ante Central Español y en la última jornada de la fase de grupos derrotó 1-0 a Plaza Colonia.

Cabe destacar que a partir de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay habrá VAR, herramienta que no fue utilizada en las fases anteriores del certamen.

Nacional de Florida vs. Juventud de Las Piedras

Hora: 16:00.

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

TV: DSports/DGO y Flow.

Árbitro: Leandro Lasso.

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa, Luis Lassaga.

Cuarto: Lucas Andrade.

VAR: Diego Riveiro, Santiago Motta.