Copa AUF Uruguay: comienzan los octavos de final y así quedó el cuadro rumbo al título con Nacional y sin Peñarol

La Copa AUF Uruguay 2026 comienza este miércoles 28 de octubre una nueva etapa con la disputa de los octavos de final. La competencia reúne a equipos profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y representantes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), que buscarán dar la sorpresa y avanzar en el camino rumbo al título.

El cuadro de los 16 mejores quedó definido luego de que Montevideo City Torque eliminara a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo y consiguiera el último boleto disponible para esta instancia. De esta manera, el Carbonero quedó por el camino, mientras que Nacional continúa en carrera y deberá enfrentar a Ferro Carril de Salto.

La actividad comenzará este miércoles con dos encuentros que tendrán como protagonistas a equipos del interior frente a clubes de Primera División.

El primero se disputará desde las 16:00 horas en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Nacional de esa ciudad recibirá a Juventud de Las Piedras. El conjunto Pedrense intentará imponer su condición de equipo de Primera División frente a un rival que buscará aprovechar la localía para seguir haciendo historia.

Más tarde, desde las 20:30 horas, Porongos de Flores será local ante Deportivo Maldonado en el estadio Lavalleja de Trinidad. El conjunto finalista de la Copa de Clubes de OFI en 2024, buscará dar el golpe ante uno de los equipos que militan en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Ambos encuentros tendrán transmisión televisiva a través de DSports/DGO y Flow.

La actividad de esta semana continuará el jueves 29 de octubre, cuando Wanderers de Durazno reciba a Danubio desde las 20:30 horas en el estadio Silvestre Octavio Landoni.

Los restantes cinco encuentros de octavos de final se disputarán entre el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre.

Uno de los principales atractivos será la presentación de Nacional, que viajará a Paysandú para enfrentar a Ferro Carril de Salto. El encuentro está fijado para el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Artigas de la capital sanducera.

Ese mismo día, Lito, único representante amateur de la AUF que continúa en competencia, recibirá a Wanderers de Montevideo a las 15:00 horas, en un escenario todavía por definir. Posteriormente, a las 18:00, San Carlos enfrentará a Boston River en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

La programación se completará el jueves 5 de noviembre con otros dos encuentros. Gladiador de Salto jugará frente a Liverpool desde las 18:00 horas en el estadio Artigas de Paysandú, mientras que Libertad de San Carlos recibirá a Montevideo City Torque a las 21:00 horas en el Domingo Burgueño Miguel.

El Landoni de Durazno previo al encuentro Miramar vs. Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Así quedó definido el camino hacia la final de la Copa AUF Uruguay

Con los octavos de final confirmados, también quedó establecido el recorrido que deberán afrontar los equipos que pretendan alcanzar la definición del certamen.

Nacional y Montevideo City Torque quedaron ubicados en la misma mitad del cuadro, por lo que podrían enfrentarse en una eventual semifinal, siempre que ambos superen sus compromisos anteriores.

Del otro lado del cuadro aparecen Liverpool, Danubio, Wanderers de Montevideo y Juventud de Las Piedras, entre otros equipos.

El ganador del encuentro entre Nacional de Florida y Juventud enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Gladiador de Salto y Liverpool.

Así, Nacional y Liverpool quedaron en lados opuestos del cuadro y únicamente podrían enfrentarse en una eventual final, mientras que Danubio y Montevideo City Torque también necesitarían llegar a la definición para cruzarse.

Cuadro de eliminación de Copa AUF Uruguay Foto: Copa AUF Uruguay

Todos los partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Miércoles 28 de octubre

Nacional de Florida vs. Juventud de Las Piedras

Estadio: Campeones Olímpicos.

Hora: 16:00

Porongos de Flores vs. Deportivo Maldonado

Estadio: Lavalleja, Trinidad.

Hora: 20:30

Jueves 29 de octubre

Wanderers de Durazno vs. Danubio

Estadio: Silvestre Octavio Landoni.

Hora: 20:30

Miércoles 4 de noviembre

Lito vs. Wanderers

Estadio: a definir.

Hora: 15:00

San Carlos vs. Boston River

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 18:00

Ferro Carril de Salto vs. Nacional

Estadio: Artigas, Paysandú.

Hora: 21:00

Jueves 5 de noviembre

Gladiador de Salto vs. Liverpool

Estadio: Artigas, Paysandú.

Hora: 18:00

Libertad de San Carlos vs. Montevideo City Torque

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 21:00