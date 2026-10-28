La renovación de Luis Mejía: los datos que marcan sus etapas en Nacional, donde se convirtió en referente

A pesar de la lesión que mantendrá a Luis Mejía en sanidad hasta el inicio de la próxima temporada, Nacional tiene decidido renovarle su contrato hasta diciembre del 2027. ¿Cómo le ha ido al arquero desde que se puso la camiseta tricolor?

En esta temporada tuvo vaivenes en su rendimiento y disputó un total de 28 partidos en los que recibió 29 goles. No tuvo un buen primer semestre, acompañado por la crisis futbolística en la que estaba sumido el equipo, pero fue uno de los líderes de la levantada del Bolso al mando de Daniel Carreño, con intervenciones en partidos claves. El 5 de octubre tuvo la fatalidad de lesionarse después de sacar del ángulo un tiro libre de Franco Pizzichillo frente a Montevideo City Torque y estará entre dos y tres meses de baja.

En la temporada 2025 fue uno de los pilares del equipo campeón uruguayo destacando por su rendimiento favorable en los clásicos jugados durante los torneos cortos y también en las finales. A pesar de que el tricolor sufrió varios cambios de timón por la racha adversa con la que inició el año, pudo reponerse a tiempo y se coronó con Jadson Viera. Jugó 39 partidos y recibió 40 goles.

Entre julio del 2015 y 2020 ganó tres Campeonatos Uruguayos. Comenzó su estadía como suplente de Esteban Conde. En la campaña 2015-2016 disputó dos partidos y recibió cuatro goles.

No jugó en el Especial 2016, pero integró el plantel campeón uruguayo. Ya en 2017 recibió un gol en un partido por el Intermedio, pero no estuvo en cancha en el Clausura ni en Libertadores.

En 2018 comenzó a asentarse: participó en 16 encuentros oficiales y recibió 14 goles. En 2019 fue titular indiscutido; terminó con 28 partidos jugados y otro Uruguayo en su haber. En 2020 jugó 14 encuentros y volvió a ser campeón.