"La vuelta va a valer cada segundo de espera": el mensaje de Luciano Rodríguez tras su lesión en Nacional

Luciano Rodríguez, zaguero juvenil de Nacional, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido frente a Liverpool por la fecha 12 del Torneo Clausura, publicó un sentido mensaje este martes por la tarde: "Anoche recibí una de las noticias que a ningún jugador le gustaría recibir. Una lesión que me dejará fuera por varios meses. Hoy con un dolor inmenso me toca frenar. A recuperarme y volver más fuerte que nunca", inició a través de su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Van a haber días duros. Lágrimas y momentos en los que todo cueste un poco más. Pero también va a haber fuerza, aprendizaje y una vuelta que va a valer cada segundo de espera".

Luego le dedicó un mensaje a las personas que lo están acompañando en este momento: "Agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo para mandar algún mensaje que otro. ¡Las fuerzas y el cariño se sienten!".

La lesión margina al futbolista de 19 años por lo que resta de la temporada y el inicio de la próxima, con una recuperación que puede variar entre seis y ocho meses.

El mensaje de Luciano Rodríguez tras la lesión que sufrió en Nacional. Foto: lucianorodriguez02 en Instagram.

El entrenador tricolor, Daniel Carreño, deberá ver cómo rearma la línea defensiva del equipo, ya que Rodríguez venía siendo titular en el equipo en siete de los últimos ocho partidos disputados por la Liga AUF Uruguaya.

Había debutado de manera oficial en Primera División el 27 de agosto contra Albion por Copa AUF Uruguay y demostró carácter para asumir la titularidad en momentos de tensión. En esta temporada llevaba jugados 707 minutos en nueve partidos oficiales.

El comunicado de Nacional sobre la lesión de Luciano Rodríguez

Horas después de conocer el parte médico del jugador, el tricolor anunció que será intervenido en los próximos días para luego comenzar su recuperación en Los Céspedes.

📌 Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football - Luciano Rodríguez.



¡Fuerza, Luciano! 💪🏼 pic.twitter.com/cgnc14w8uS — Nacional (@Nacional) October 27, 2026

El momento de la lesión del zaguero juvenil de Nacional

Cuando el reloj llegaba a la media hora de partido, Rodríguez encaró al ataque y perdió la pelota cerca del área negriazul. Quedó sentido y se vio como se dobló fuertemente la rodilla derecha con gestos de mucho dolor. El futbolista debió salir de la cancha porque recibió atención médica, y mientras lo vendaban afuera, Liverpool aprovechó para meter un centro al segundo palo, donde no estaba el joven nacido de las formativas tricolores.

El carrilero Gastón Martirena fue a ocupar el lugar de Rodríguez, mientras el juvenil no volvía a la cancha. Lucas Acosta metió un preciso centro y Federico Martínez anotó un golazo de cabeza contra el ángulo superior derecho del arquero Alexis Martín Arias.

Luciano Rodríguez ya se había lesionado en marzo, en el marco de la Copa Libertadores Sub 20, justamente en esa misma rodilla. Es más, esa lesión lo privó de terminar de jugar el certamen internacional con el Bolso.