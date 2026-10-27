El gran dilema de Nacional para armar la defensa ante Danubio y la alarma por un rendimiento individual

Después del mazazo que sufrió Nacional ante Liverpool por el Torneo Clausura, puertas adentro ya pusieron el foco en la visita a Danubio, que está fijada para el domingo 1 de noviembre a las 16:30 horas en Jardines del Hipódromo por la fecha 13.

Al equipo de Daniel Carreño le surgió un problema en la zaga. El juvenil Luciano Rodríguez será baja para el próximo partido tras haber tenido que abandonar la cancha contra el negriazul con una fuerte dolencia en la rodilla. Le realizarán estudios para conocer la entidad de la lesión y qué plazos de recuperación afrontará.

El defensor de 19 años, que había debutado de manera oficial en Primera División el 27 de agosto contra Albion por Copa AUF Uruguay, demostró carácter para asumir la titularidad en momentos de tensión. En esta temporada lleva jugados 707 minutos en nueve partidos oficiales y ahora deberá abocarse a su recuperación.

De esta manera el técnico ya no podrá poner en cancha el once que repitió en los últimos dos partidos, considerando también la suspensión de Luciano Boggio. La principal alarma que se le enciende al tricolor está asociada a la zaga.

El encargado de suplantar a Rodríguez fue Agustín Rogel, pero no aportó solidez ni precisión en la salida con pelota. Además, perdió varios duelos aéreos y transmitió inseguridad en momentos claves del partido.

Por más que no estaba en cancha en el momento del gol, al ingresar no logró asentarse en el partido y ya van varios encuentros donde termina en el ojo de la crítica. En lo que va de la temporada el futbolista de 29 años tiene 2381 minutos jugados que se reparten en 31 encuentros y aportó dos goles en el Torneo Apertura.

La interrogante está instalada respecto de cómo suplirá las bajas Carreño y si eso repercutirá o no en el esquema táctico. Por lo pronto, parece difícil que la repita sabiendo que en esa posición tiene a Tomás Viera, pero es zurdo.

Una posibilidad es que retorne la línea de cuatro con el capitán Sebastián Coates y Francisco Calvo en la defensa y Viera como lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha Santiago Silva y Bruno Zuculini son dos de los que compiten por ganarse un lugar en la oncena, al igual que Agustín Dos Santos, quien suplantó a Boggio en el cierre del partido ante el negriazul.

La última vez que Nacional jugó sin Boggio desde el arranque por el Clausura se remonta al 23 de agosto contra Progreso, el partido que marcó el inicio del tercer ciclo de Carreño. Aquella vez Nacional jugó con una línea de cuatro y Lucas Rodríguez y Zuculini como volantes centrales. Más adelantados estuvieron Tomás Verón Lupi, Dos Santos y Tiziano Correa, al tiempo que la única referencia ofensiva fue Maxi Gómez.

Enfrente tendrá un rival que hoy se ubica penúltimo en la tabla del descenso, únicamente por encima de Progreso, y está obligado a ganar en condición de local si quiere seguir peleando por sostener la categoría al cierre del año.

Los dirigidos por Leonel Rocco vienen de caer 2-1 ante Deportivo Maldonado en la agonía del partido disputado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Para el Bolso no hay mañana en el Clausura y, tras quedar a cuatro de la cima, no tiene otra opción que ganar los nueve puntos restantes para mantener su ilusión.