Hinchas de Liverpool denunciaron lanzamiento de petacas por parte de la parcialidad de Nacional: los videos

Hinchas de Liverpool publicaron en redes sociales varios videos denunciando que los parciales tricolores les habían lanzado petacas en el Gran Parque Central, durante el partido en el que el negriazul venció 1-0 a Nacional con gol de Federico Martínez.

En los audiovisuales compartidos por una cuenta partidaria de Liverpool en X se ve como uno de los parciales enseña una petaca de vidrio rota, además de los intercambios entre la seguridad y los hinchas ubicados en la Tribuna Scarone.

Este lunes la La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tratará el episodio sucedido en el encuentro por la fecha 11 del Clausura, cuando hinchas de Deportivo Maldonado denunciaron un episodio similar, pero es factible que se instruya el caso y no se tome una decisión.

Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre agredido se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.

En diálogo con Ovación, Enrique Campos, delegado de Nacional, informó que ya identificaron al hincha que arrojó la botella hacia la tribuna del Depor y realizaron la denuncia ante la Comisión de Seguridad del Deporte con el objetivo de que se juzgue la responsabilidad individual del sujeto y "se investigue si la persona cometió algún ilícito penal".

Al ser consultado sobre el reclamo de puntos del aurinegro, Campos respondió: "La norma y los hechos demuestran que fue un acto individual, no corresponde quita de puntos".

"La norma dice que tiene que haber un hecho colectivo y de manifiesta gravedad, son requisitos que van juntos. No alcanza con que sea grave, sino que tiene que ser colectivo. Si no se da, es individual y no aplica la responsabilidad objetiva del club", añadió al respecto.