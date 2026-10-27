El gesto de Nacional con Luis Mejía: le renovará contrato tras la lesión que lo tendrá unos meses en sanidad

Nacional ya tiene definido renovarle el contrato a Luis Mejía, arquero y uno de los referentes del actual plantel, quien el pasado 5 de octubre frente a Montevideo City Torque sufrió "una lesión miotendinosa del tríceps sural". De acuerdo a los plazos que manejan en la interna del club, estará algunos meses de baja y es probable que vuelva a estar a la par del plantel para el arranque de la próxima temporada.

Según le transmitieron a Ovación desde el club, el nuevo vínculo que firmará tendrá vigencia hasta diciembre del 2027.

El golero tenía una cláusula de renovación automática de contrato en caso de jugar el 70% de los partidos. Como se perdió varios por el Apertura y no disputó la serie de playoffs de Copa Sudamericana, para alcanzarlo debía jugar todos los partidos hasta el cierre, pero la lesión se lo impedía y el Bolso le renovará de todas formas. Lo único que falta es la firma.

Puertas adentro es considerado un líder positivo y una pieza clave por el desempeño que ha mostrado en momentos de máxima tensión.

Luis Mejía en la previa del partido con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Se trata de una excepción de parte del Bolso, que ya está analizando la conformación del plantel para 2027 a través de su gerencia deportiva, pero no comunicará ninguna otra decisión antes de que termine la vigente temporada por respeto a los futbolistas que hoy lo representan.

Los futbolistas que vencen contrato en Nacional a fin de año

Lucas Rodríguez y Francisco Calvo celebran el gol de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Lucas Rodríguez también se suma a la lista de los que terminan contrato en diciembre. Hoy es una pieza indiscutida en el once de Carreño y registra un gol en 33 compromisos oficiales. Destaca por el equilibrio y la marca que aporta y en la temporada pasada se ganó la renovación tras destacar en las finales.

Camilo Cándido es otro de los referentes del plantel que vence contrato en poco más de dos meses. Llegó como un refuerzo importante pero le ha costado ganarse la titularidad entre algunas dolencias y su desempeño. Carreño supo sacarle su mejor rendimiento en el puesto de carrilero, donde tiene mayor vocación ofensiva y jugó de arranque en el último partido.

Hay dos casos de jugadores que llegaron a préstamo y con opción de compra. Alejandro Martínez arribó en el cierre del último mercado cedido sin costo desde Talleres hasta diciembre. Por el momento no ha tenido regularidad como extremo por izquierda y el técnico se ha decantado por otras opciones. Acaba de sufrir un desgarro en el posterior frente a Deportivo Maldonado.

Otro de los casos es el de Tomás Verón Lupi, quien acordó su llegada en diciembre del 2025 a préstamo con cargo y opción desde el Grasshopper de Suiza. Si bien tiene 34 partidos en el año y destaca por su participación goleadora con cuatro tantos y cinco asistencias, ha perdido lugar en la consideración de Carreño ante la llegada de Gastón Martirena, uno de los líderes futbolísticos con cuatro asistencias.

Nicolás Rodríguez también transita la etapa final de su contrato, aunque le ha aportado soluciones al Bolso jugando como lateral derecho, izquierdo y carrilero. Contra Cerro Largo fue titular y se perdió el último compromiso por una inflamación en el gemelo. En el arranque de la temporada renovó su vínculo hasta diciembre.

El octavo caso es el de Ignacio Suárez, el arquero de 24 años que a mitad de año ingresó en la nómina de siete futbolistas relegados por Jorge Bava. Le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta y optó por permanecer en el club hasta fin de año. La seguidilla adversa del tricolor en el primer semestre y sus rendimientos individuales terminaron repercutiendo.

Su último partido oficial fue el 6 de junio contra Juventud y tiene nueve en toda la campaña, donde recibió 15 goles y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones. En la actualidad entrena con la Tercera División.