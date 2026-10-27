Sanciones para Peñarol y Nacional: un partido para Barboza y se instruyen los últimos dos encuentros del tricolor

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) divulgó las sanciones correspondientes a las dos últimas fechas del Torneo Clausura. En el caso de Brian Barboza, quien fue expulsado en el cierre del partido ante Juventud, recibió un partido de sanción.

Por su parte, la hinchada del aurinegro fue notificada con un "téngase presente".

En el caso de Nacional, se instruyeron los últimos dos compromisos contra Liverpool y Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central. En este sentido, a los tres equipos se les adjudicó "responsabilidad objetiva de los clubes - parcialidad", por lo que habrá que esperar un tiempo más para conocer la definición de la Comisión.

Hinchas de Nacional durante el partido frente a Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Cabe recordar que en el partido entre el Bolso y el Depor una persona de la parcialidad visitante resultó herida y recibió varios puntos de sutura luego del lanzamiento de una petaca.

Nacional informó que ya identificaron al hincha que arrojó el objeto hacia la tribuna del Depor y realizaron la denuncia ante la Comisión de Seguridad del Deporte con el objetivo de que se juzgue la responsabilidad individual del sujeto y "se investigue si la persona cometió algún ilícito penal", de acuerdo a lo que le expresó el delegado Enrique Campos a Ovación el pasado 21 de octubre.

Otros clubes que recibieron sanciones de la Comisión Disciplinaria

Federico Gallego, asistente técnico en Deportivo Maldonado, recibió un partido de sanción por "desobediencias". Por su parte, Edgar Elizalde, futbolista de Defensor Sporting, recibió un partido de sanción por "juego desleal". En el caso de Kevin Silva, que juega en Montevideo City Torque, también recibió un partido de sanción por "injurias".

La parcialidad de Cerro Largo también fue notificada con un "téngase presente" y los alcanza pelotas recibieron una advertencia que fue inscrita como "responsabilidad objetiva de los clubes - alcanza pelotas".