Elecciones en Peñarol: ofiacialismo presentó encuesta que da un cabeza a cabeza entre Ruglio y Damiani
El acto eleccionario del aurinegro tiene fecha fijada para el 12 de diciembre y todavía no hay certeza sobre la candidatura a la reelección del presidente. Hay un 25% de indecisos.
Las elecciones en Peñarol fueron fijadas el sábado 12 de diciembre y, aunque todavía no hay certeza sobre la candidatura de Ignacio Ruglio para una segunda reelección, el tablero electoral se empieza a definir con las agrupaciones que ya se registraron ante la Comisión Electoral del club y van a participar activamente en los comicios, ya sea para proyectar a sus propios candidatos o para respaldar a otro.
En las últimas horas el programa Minuto 1 (Carve Deportiva) accedió a la última encuesta realizada por el oficialismo, que constó de una muestra de 500 personas a través de llamada telefónica, y que es encabezada justamente por el actual presidente del club.
Ignacio Ruglio encabeza los resultados y se encamina, según estos resultados, según la reelección, con 32%, seguido por tres puntos menos por Juan Pedro Damiani, con 29%.
Otro dato llamativo es la cantidad de indecisos (no sabe, no contesta) con un total de 25% de intención de voto.
Con una diferencia sustancial, completan la lista Carlos Lazzarino con 5%, Santiago Sánchez 3%, Marcelo Solomita 2% y el restante 4% para "otros", entre los que no se nombra de manera discriminada a Evaristo González.
Cabe resaltar que el ofiacialismo no brindó datos sobre quién fue la agencia que realizó la encuesta. Por otra parte, la agrupación de Juan Pedro Damiani está realizando su encuesta, la que aún no se conocen los resultado.
Agrupaciones
Hasta el momento son nueve las agrupaciones registradas, pero solo cinco corresponden a alguno de los siete que se postulan como candidatos, además de quien represente al oficialismo que por lo pronto es una incógnita.
Todavía no hay registro de la lista 10 de Juan Pedro Damiani, la 14 de Edgardo Lasalvia ni novedades de Sentimiento 1891, agrupación que encabeza Ruglio. Es decir que las otras cuatro de esas nueve agrupaciones son independientes y pretenden respaldar a alguno de los candidatos que finalmente se postule en diciembre, una vez pasen el filtro natural de las probables alianzas electorales que definitivamente habrá.
Los cinco comités registrados con candidatos
Lista 21 – Evaristo González
Comité: Espacio Siglo XXI
Lema: Primero Peñarol
Sublema: Somos más grandes juntos
Lista 6 – Santiago Sánchez
Comité: Origen Peñarolense
Lema: Volver a Creer
Lista 135 – Carlos Lazzarino
Comité: Espacio Aurinegro 135
Lema: La grandeza se define con gestión
Lista 1414 – Freddy García
Comité: Por amor a Peñarol
Lema: Revisionismo económico
Lista 66 – Pablo Schiavi
Comité: Movimiento Libertadores 1966
Lema: Peñarol de América y del Mundo
Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora
Los cuatro comités registrados sin candidatos confirmados
Lista 8
Comité: Peñarolenses Unidos
Lema: Fútbol y Gloria
Lista 9
Comité: Siempre Peñarol
Lema: Siempre Peñarol
Sublema: Peñarol en todas las canchas
Lista 53
Comité: Viví Peñarol
Lema: Viví Peñarol
Sublema: La generación del trabajo
Lista 82
Comité: Vamos Peñarol
Lema: El Peñarol del Futuro
Sublema: Vamos Peñarol
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