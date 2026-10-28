Campos brindó detalles de la reunión de Nacional con el Colegio de Árbitros y reconoció una de las jugadas tratadas

Enrique Campos, Alejandro Balbi y el escribano Adolfo Orellano fueron los representantes de Nacional en la reunión que solicitó el club con el Colegio de Árbitros tras demostrar su preocupación por algunos de los fallos arbitrales en partido que involucraron al Bolso.

El pasado 14 de octubre el abogado Balbi brindó una conferencia de prensa en el Gran Parque Central como vocero de la Comisión Directiva y explicó los motivos de la decisión, en la cual manifestó la "preocupación" de la institución por decisiones registradas en una etapa decisiva de la competencia.

"Es una reunión que es bueno realizar cada cierto tiempo; fue una charla muy interesante", definió el delegado Enrique Campos este miércoles en diálogo con la La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes). "La idea es intercambiar opiniones, conocer criterios de jugadas que muchas veces no logramos entender pese a nuestro conocimiento de las normativas. Establecer nuestras discrepancias con esos criterios de jugadas que pueden ser de interpretación y escuchar a los expertos", añadió sobre el intercambio que se extendió durante una hora en la noche de este martes.

Enrique Campos, delegado de Nacional. Foto: Archivo El País.

En la entrevista, el dirigente reconoció una de las jugadas que se trató fue la falta de Mariano Aguilera, jugador de Central Español, sobre Sebastián Coates, que, a entender del tricolor, era roja y no amarilla, como se determinó.

Nacional vs. Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

“Entendieron el concepto, que muy probablemente era para tarjeta roja, pero que en el momento el VAR lo interpretó diferente y el juez en la cancha tiene su opinión. También se nos explicó cuando es que el VAR llama, cuando tiene una evidencia clara para someter al juez y no predisponer al público”, dijo Campos, que ante la reconsulta de si le habían dado la derecha, matizó: "No es que nos hayan dado la derecha, sino que entienden que es una jugada que da para opinar diferente".

Mariano Aguilera fue amonestado por esta durísima plancha sobre Coates. ¿Leodán debió expulsar al jugador de Central? 🤔 pic.twitter.com/qKnhGInN6u — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 11, 2026



Por último, dijo que aún no tienen una opinión formada acerca de si el Colegio de Árbitros actual debe continuar para la próxima temporada y que está concentrado en el actual campeonato. "Para nosotros no terminó, pese a que mucha gente piense eso. No queremos distraernos, ya habrá tiempo para charlar eso", concluyó.