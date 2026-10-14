Balbi habló de la audiencia con el Colegio de Árbitros y el decanato: "Estamos preocupados por algunos arbitrajes"

Alejandro Balbi, actual dirigente y expresidente de Nacional, desarrolló este miércoles una conferencia de prensa en el Gran Parque Central donde informó que el club solicitará una audiencia al Colegio de Árbitros en reclamo por las decisiones arbitrales que consideran perjudiciales en los dos últimos partidos, frente a Central Español y Montevideo City Torque.

La decisión la adoptaron luego de la última reunión de la comisión directiva, que optó por designar a Balbi como vocero en la antesala de varios partidos decisivos para el tricolor, que tiene 20 puntos en el Torneo Clausura y se ubica a dos de alcanzar a los Ciudadanos, que son líderes.

"Antes que nada quiero mencionar que he sido designado vocero, por lo que mi opinión no es personal, sino de la Comisión Directiva, y les queremos comunicar que Nacional solicitó una audiencia al Colegio de Árbitros", expresó. "Estamos a la espera de que las autoridades nos convoquen, estamos bastante preocupados porque algunos arbitrajes no han sido de lo mejor, creemos que nos da mayor autoridad moral cuando uno gana, cuando uno ha logrado una seguidilla de victorias. No nos escucharon quejarnos de los arbitrajes, iremos al Colegio, escucharemos, nos ilustraremos y cambiaremos opiniones con los árbitros. Hemos llegado a una instancia crucial del campeonato y cualquier error puede inclinar balanzas a un lado o a hacia otro".

🗣️ Alejandro Balbi explicó por qué Nacional solicitó una audiencia con el Colegio de Árbitros: "Estamos preocupados por algunos arbitrajes que hemos visto que no han sido de los mejores en los últimos partidos".



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"Por más que algunos de ustedes nos daban por muertos o fuera de campeonato seguimos vivitos y coleando. Tratamos de transmitirle nuestra preocupación a esta gente (los árbitros), que son integrantes de los grupos de interés, y parte importante de lo que es el fútbol", añadió Balbi.

Sobre qué incidencias llevaron a pedir la audiencia, explicó que no hablaría de casos puntuales. "Es lógico y razonable que las inquietud que tengamos como institución las deben saber los encargados del Colegio". Tampoco especificó ante la consulta de si hay algún árbitro en especial que no debería arbitrar a Nacional. "Vamos a conversar el lunes".

El abogado expresó que Daniel Carreño "es más que un entrenador", que llegó para "blindar". Además, declaró que el objetivo de Nacional es el "bicampeonato".

🗣️ Alejandro Balbi: la principal virtud del equipo de Daniel Carreño y la polémica por el decanato, que enfrentó al Tricolor y a Peñarol tras un comunicado de cada club.



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Sobre el decanato dijo: "Nada nos tiene que desenfocar. No hay dos opiniones sobre eso. Sabemos cual es la postura histórica del club en este tema, lo que yo pueda decir es llover sobre mojado". Y agregó: "Cualquier cosa que yo diga de lo que dijo Flavio (Perchman) sobre el tema no suma".

Sin embargo, deslizó: "Hay que acordarse que cuando hablamos habla Nacional, habla la historia, el escudito. La caja de resonancia cuando uno habla es inmensa. No es fácil, cuando uno habla no equivocarse, yo me he equivocado muchas veces".

Sobre la licencia de Perchman: "Es una decisión personal, respetable, todos nos hemos pedido alguna vez. Ayer no fue a la directiva, para eso está el Estatuto de si se va un compañero entra otro, somos 11, algunos con otras responsabilidades".

Los próximos partidos de Nacional por Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura

El equipo de Daniel Carreño entrena hoy en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en el cruce de este jueves frente a Rentistas por Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central y está previsto que el tricolor coloque una oncena alternativa.

El objetivo del cuerpo técnico del Bolso es darle rodaje a futbolistas que no juegan con tanta asiduidad y priorizar el cruce del próximo lunes contra Deportivo Maldonado por la undécima fecha del Clausura, que se jugará a las 20:00 en el GPC.

