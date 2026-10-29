Los que luchan por ser el goleador de la Liga AUF, jugadores más revalorizados y la marca mundial de Nahuel Da Silva

Cuando restan tres fechas para el final de la Liga AUF Uruguaya 2026, la cima de la tabla de goleadores se encuentra al rojo vivo con un lucha que se ha mantenido durante todo el año: Maximiliano Gómez (Nacional) y Álvaro López (Albion) lideran la acumulada con 17 goles cada uno.

El delantero tricolor ha registrado un promedio demoledor al convertirlos en 2.126’, mientras que el argentino, a préstamo en el Pionero desde Plaza, ha mantenido una constancia notable jugando 30 partidos para alcanzar la misma cifra, pese a haber sufrido varias lesiones que lo marginaron de varios encuentros. De hecho, se lastimó ante Montevideo City Torque en la fecha 11 del Clausura y no estuvo presente ante Central Español en la última fecha, pero “seguramente” regrese ante el Depor, según confiaron desde el club. El sanducero, por su parte, jugó y tuvo chance de rebasarlo pero se encuentra en una sequía desde la novena fecha, cuando le anotó al Ciudadano.

Muy cerca se ubica Matías Arezo (Peñarol), quien con 14 tantos se mantiene a tiro en la pelea por el premio de artillero máximo, y que también anotó por última vez en la novena fecha. Completan la zona de privilegio Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque) con 13 goles —que tiene 20 en su cuenta personal total del año— y Federico Martínez (Liverpool) con 12, a los que llegó tras anotarle a Peñarol y Nacional. Ellos deberían lograr un promedio de un gol por partido y que Gómez y López no anoten, para meterse en la definición para ser el máximo goleador.

Matías Arezo festeja un gol agónico con la camiseta de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez

Salomón, además, es el segundo jugador que más se revalorizó en los últimos meses de la Liga AUF, impulsado por la Sudamericana. La ficha del polanqueño de 26 años incrementó un 150% y alcanzó los US$ 2.2 M en el año. Es superado ampliamente por Leonel Jaime, la joya de River que está a préstamo en Peñarol y aumentó su valor 900%, alcanzando los 3.3 millones. El podio en este rubro lo completa Esteban Obregón, extremo argentino de City Torque (US$ 1.8 M).

El goleador de la Liga AUF Uruguaya 2025 fue Abel Hernández, que defendió a Liverpool y anotó 25 goles en 37 encuentros.

Top 5 asistidores del Clausura

Gonzalo Montes en la marca de Leonel Jaime en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

En lo que respecta al Clausura, la visión de juego y la precisión en el pase final han tenido nombre y apellido: Gonzalo Montes (MC Torque) lidera el ranking de asistidores con cinco pases de gol en 10 encuentros.

Lo siguen de cerca Gastón Martirena (Nacional) y Ramiro Degregorio (Liverpool), ambos con cuatro asistencias, habiendo jugado 9 y 10 encuentros respectivamente.

Brahian Alemán defendiendo la camiseta de Cerro. Foto: Estefanía Leal.

Cerrando la lista de generadores destacan Alex Vázquez (Racing) y el experimentado Brahian Alemán (Cerro), con tres asistencias cada uno en 10 y 11 juegos. Este último está segundo en la tabla anual de pases de gol con siete, apenas una por detrás de Leandro Suhr (Boston River).

Nahuel Da Silva, el goleador que lidera la estadística mundial

Nahuel da Silva festeja su segundo gol. Foto: Estefanía Leal.

Nahuel Da Silva, delantero de 21 años que juega en Montevideo City Torque y se ha vuelto el revulsivo de Marcelo Méndez, se impone en el primer puesto de la tabla global de goleadores Sub 21 con 17 anotaciones en 14 titularidades —con impresionante promedio de un gol cada 93’ entre todas las competencias— al igual que el panameño Josué Vergara (KAA Gent), con una marca de uno cada 126.

Muy de cerca los persiguen el japonés Shingo Nakano (SCR Altach) y la gran joya española Lamine Yamal (FC Barcelona), ambos con 16 tantos. El top de artilleros juveniles lo completa el ucraniano Matviy Ponomarenko (Dinamo Kiev) con 15.