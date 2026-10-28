Luis Suárez sorprendió con la camiseta de Boca Juniors: la foto que se hizo viral y el mensaje del Xeneize

Luis Suárez volvió a ser protagonista fuera de las canchas, aunque esta vez no fue por sus goles ni por una actuación con la camiseta de Inter Miami. El delantero uruguayo sorprendió al posar con la camiseta de Boca Juniors durante la Messi Cup, un torneo juvenil que se disputa en Estados Unidos y que cuenta con la presencia de importantes figuras del fútbol internacional.

El salteño asistió junto a sus compañeros Lionel Messi y Rodrigo De Paul para presenciar el enfrentamiento entre Boca Juniors y Flamengo, que terminó igualado 1-1 y le permitió al conjunto argentino finalizar en la primera posición de su grupo. La presencia de los tres futbolistas despertó la atención de los asistentes, pero hubo una imagen que terminó llevándose todas las miradas.

Fue el propio club argentino el encargado de compartir en sus redes sociales una fotografía de Suárez con la camiseta azul y oro, acompañada de una frase que rápidamente se difundió entre los hinchas: "La grandeza reconoce la grandeza".

La publicación no tardó en hacerse viral y provocó numerosas reacciones entre los simpatizantes xeneizes, que celebraron el gesto de uno de los delanteros más importantes de la historia del fútbol uruguayo.

La imagen del Pistolero no fue la única que llamó la atención durante la competencia. Un día antes, Lionel Messi también había recibido una camiseta de Boca Juniors de manos de Blas Giunta, histórico exfutbolista del club argentino, en otro encuentro que tuvo una importante repercusión en las redes sociales.

El vínculo de Suárez con el fútbol argentino y su presente en Inter Miami

Si bien Suárez nunca jugó profesionalmente en Argentina, su nombre estuvo vinculado a uno de los grandes del país vecino. En 2022, cuando se encontraba en la etapa final de su ciclo en Atlético de Madrid, mantuvo conversaciones para incorporarse a River Plate, que por entonces era dirigido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, la eliminación del Millonario en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield terminó siendo determinante para que la posibilidad no prosperara. Meses después, el goleador regresó a Nacional, donde fue una de las figuras del equipo que conquistó el Campeonato Uruguayo de aquella temporada.

Actualmente, a sus 39 años, el Pistolero continúa su carrera en Inter Miami, institución a la que llegó a comienzos de 2024 para reencontrarse con su amigo Lionel Messi, con quien había compartido una exitosa etapa en Barcelona.

Luis Suárez y Lionel Messi celebran un gol en el Inter Miami. BRETT DAVIS/AFP fotos

El delantero renovó su contrato con el conjunto estadounidense hasta diciembre de 2026, luego de una temporada 2025 en la que fue protagonista de la conquista de la MLS Cup. Durante aquella campaña disputó 50 encuentros, convirtió 17 goles y repartió la misma cantidad de asistencias.

Mientras transita la recta final de su carrera, el máximo goleador histórico de la selección uruguaya continúa disfrutando del fútbol junto a Messi y De Paul, tanto dentro como fuera de las canchas.

En esta oportunidad, Suárez dejó por un momento los colores rosados de Inter Miami para lucir los de Boca Juniors. Una fotografía que, más allá de tratarse de un gesto durante un torneo juvenil, rápidamente se volvió viral y despertó el entusiasmo de los hinchas del conjunto argentino.