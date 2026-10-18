Luis Suárez dio dos asistencias en la victoria del Inter Miami y alcanzó una marca histórica que solo supera Messi

El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi ganó este sábado 3-1 al Atlanta United en el lujoso Mercedez Benz Stadium de Georgia y no fue un partido más para el Pistolero, porque alcanzó una marca importante en su etapa en la Major League Soccer norteamericana: puso dos asistencias y alcanzó así las 100 participaciones directas en goles.

El delantero uruguayo se convirtió así en el segundo futbolista en la historia del club estadounidense en alcanzar esa cifra, después de registrar 57 goles y 43 asistencias en 115 partidos disputados en todas las competiciones desde su llegada en 2024.

El salteño de 39 años, que transita su tercera temporada en el equipo de Florida, ocupa el segundo lugar histórico tanto en goles como en asistencias de la institución, únicamente por detrás del argentino Lionel Messi, capitán del equipo y que este domingo hizo dos goles más.

Sus "contribuciones", como le dicen los norteamericanos, se distribuyen entre distintas competiciones: suma 79 en la MLS, con 46 goles y 33 asistencias; nueve goles y asistencias en la Leagues Cup, con cinco tantos y cuatro pases de gol; otros nueve aportes en la Concacaf Champions Cup, con la misma distribución; dos en el Mundial de Clubes de la FIFA, y una asistencia en la Campeones Cup de 2026.

Luis Suárez con la camiseta del Inter Miami. KEVIN C. COX/AFP fotos

Suárez fue una pieza clave en la histórica temporada 2024 de Inter Miami, que conquistó por primera vez el Supporters Shield y estableció el récord de puntos en una temporada regular de la MLS. El uruguayo terminó aquella campaña como máximo goleador del equipo, con 25 tantos en todas las competiciones, además de aportar asistencias decisivas. En la fase regular convirtió 20 goles, cifra que lo ubicó entre los máximos anotadores del torneo, igualado con Messi.

En 2025, el atacante volvió a ser protagonista en otra temporada histórica para el club. Inter Miami conquistó la Conferencia Este y la MLS Cup, mientras que también alcanzó los octavos de final del Mundial de Clubes y las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Suárez disputó 50 encuentros en el año, con 17 goles y 17 asistencias, para un total de 34 participaciones de gol.

En la temporada 2026, el delantero mantiene su influencia ofensiva. En 27 partidos disputados en todas las competiciones, suma 15 goles y 10 asistencias, es decir, 25 participaciones de gol. Entre sus logros del año figura la conquista de la Campeones Cup ante Cruz Azul, en la que Inter Miami se impuso 2-0. Con sus dos asistencias frente a Atlanta United, Suárez llegó a la cifra centenaria y reafirmó su importancia en la historia del club estadounidense.

Inter Miami ya está clasificado a playoffs de la MLS

A cuatro fechas del final de la fase regular, Inter Miami se mantiene en el segundo lugar de su conferencia y sabe que con un triunfo más asegura su lugar en los octavos de final de los playoffs de la MLS Cup, título que defiende tras ser campeón en 2025.

Recordar que los siete mejores de la zona avanzan directamente a los octavos de final, mientras que el octavo va ante el noveno por el último cupo de cada conferencia. Además está en juego el Supporters Shield que Nashville lo tiene encaminado: le lleva 11 puntos de ventaja con un partido menos.

Además el triunfo le valió trepar al segundo puesto de la tabla general y de esta manera le sacó cinco unidades al quinto, que marca la brecha de clasificación a la Concacaf Champions Cup, el título que viene siendo esquivo para Las Garzas.

