Se rifa la pelota del primer gol mundialista de Suárez para ayudar a Giovanni, quien padece una compleja enfermedad

Giovanni tiene cuatro años y padece síndrome de WAGR, que es “una enfermedad única en Uruguay”, afirmó Romina Ciresa, madre de Giovanni. Desde hace un tiempo está buscando los medios para recaudar fondos con el fin de costear el tratamiento de su hijo, y llegó a una pelota que tiene un valor simbólico importante: la Jabulani con la que Luis Suárez convirtió su primer gol mundialista.

Fue el 22 de junio de 2010 cuando la Celeste venció 1-0 a México por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Sudáfrica 2010 y ese único tanto lo convirtió el Pistolero, que fue el primero suyo en una Copa del Mundo. Y Romina tiene esa pelota con el fin de ayudar a Giovanni, incluso está firmada por el propio Suárez.

Esa pelota llegó a las manos de Romina tras, como ella misma lo definió, de llenarse de valor y “salir en los noticieros y pedir colaboración” para ayudar a Giovanni. “Porque en un momento íbamos a ir a Estados Unidos, pero al no tener el cáncer activo en ese momento no fue posible”, añadió. Además, se le suma que en Uruguay “no hay un médico en síndrome de WAGAR y las fechas demoran un montó”.

Existe un caso de síndrome de WAGR en Argentina, y Romina logró ponerse en contacto con esa familia. Le recomendaron que llevara a Giovanni a atenderlo en ese país y ahí fue el pasado 8 de octubre. “Fui con un oftalmólogo especializado en aniridia, es lo que tiene Giovanni, me fue re bien, quedé muy contenta, le descubrió que tenía un estrabismo en el ojo derecho, que acá no se lo habían descubierto; le mandó una receta nueva para sus lentes, que acá los lentes que le habían hecho eran con una graduación que no estaba bien”, recordó.

La idea de Romina es poder recaudar fondos “para seguir viajando allí, para pagarle las consultas y estudios, que también hay que hacerlo en sangre y demás”. “En Uruguay no se está haciendo, la ministra de Salud (Cristina Lustemberg) no lo acredita, vamos a decir así, entonces es muy difícil”, remarcó.

Romina ha conseguido camisetas de jugadores para poder ayudar a su hijo. “De ahí vamos sacando alguna rifa para pagar alguna cosa y la pelota llegó por Miguel Cejas (exintegrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol) que nos la regaló y está firmada por Luchito (Luis Suárez)”, apuntó.

Romina enfatizó que hizo “una movida” para llegar a Suárez, pero no lo consiguió. “Me encantaría que Luis supiera la historia de Giovanni; hablo con la mano en el corazón, como mamá yo tengo un alquiler que me está brindando el Ministerio de Vivienda, que en cuanto termine este gobierno yo no sé qué va a hacer de nosotros porque no tenemos casa fija, y la verdad que sinceramente yo con esa pelota busco pagar los tratamientos de Gio”, indicó.

Giovanni con los jugadores de la selección uruguaya. Foto: gentileza.

Actualmente Giovanni “no precisa, gracias a Dios, el bastón blanco, que es un bastón para ceguera, pero sí los controles de los ojitos hay que tenerlos, medir la presión, porque tiene el riesgo que la presión se dispare y pueda perder la visión”.

La cuenta para poder colaborar con Giovanni es Caja de Ahorro BROU 11 07 01 200 – 00001 y el contacto es 093 453 470. Y por la pelota: "Estoy abierta a ofertas de algún coleccionista o empresa , o de Lucho porque sabemos que tiene un valor histórico importante ".