Nacional vs. Rentistas en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Rentistas, que milita en la Segunda División Profesional, tiene su once para visitar a Nacional en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay.

El Bicho Colorado del argentino Omar Asad saldrá con Carlos Techera; Facundo Vega, Lautaro Dufur, Agustín García, Simón Bentancur; Juan Pablo Plada, Ignacio Pintos; Luciano Inverso, Carlos Sánchez, Juan Moreira; Douglas Bittencourt.