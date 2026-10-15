Nacional vs. Rentistas en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Nacional recibe a Rentistas en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Fase 2 de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay 2026.
Nacional vs. Rentistas
Hora: 20:00.
Estadio: Gran Parque Central.
TV: DSports Uruguay +, DGO, Flow.
Árbitro: Eduardo Varela.
Asistentes: Federico Piccardo y Amador de Prado.
Cuarto: Santiago Motta.
Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Bruno Zuculini, Agustín dos Santos, Tomás Verón Lupi; Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera, Alejandro Martínez. DT: Daniel Carreño.
Rentistas: Carlos Techera; Facundo Vega, Lautaro Dufur, Agustín García, Simón Bentancur; Juan Pablo Plada, Ignacio Pintos; Pablo Suárez, Carlos Sánchez, Juan Moreira; Douglas Bittencourt. DT: Omar Asad.
Baja en Rentistas
Luciano Inverso iba a ser titular en el equipo de Rentistas, pero sufrió una lesión en la entrada en calor. Es por esto que el argentino Omar Asad lo sustituyó por Pablo Suárez.
La racha de Nacional
El conjunto tricolor acumula una racha de 11 partidos sin perder entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay, con una seguidilla de cinco victorias al hilo. Y esto se comenzó a cimentar desde el arribo de Daniel Carreño.
Confirmado Rentistas
Rentistas, que milita en la Segunda División Profesional, tiene su once para visitar a Nacional en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay.
El Bicho Colorado del argentino Omar Asad saldrá con Carlos Techera; Facundo Vega, Lautaro Dufur, Agustín García, Simón Bentancur; Juan Pablo Plada, Ignacio Pintos; Luciano Inverso, Carlos Sánchez, Juan Moreira; Douglas Bittencourt.
Confirmado Nacional
Se confirmó el once tricolor de Daniel Carreño para recibir a Rentistas por la Copa AUF Uruguay, desde la hora 20:00, en el Gran Parque Central.
El Boslo juega con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Bruno Zuculini, Agustín dos Santos, Tomás Verón Lupi; Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera, Alejandro Martínez.
Eduardo Varela, el árbitro del encuentro
Eduardo Varela es el árbitro designado para impartir justicia en el encuentro entre Nacional y Rentistas por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay. Estará acompañado por los asistentes de Federico Piccardo y Amador de Prado, mientras que el cuarto será Santiago Motta.
La lista de convocados de Nacional
El equipo que dirige técnicamente Daniel Carreño dio a conocer la lista de convocados para el partido de este jueves ante Rentistas en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay.
📋 Jugadores convocados para enfrentar a Rentistas por la Segunda Fase de la @CopaAUFUruguay pic.twitter.com/PqUd77k33v— Nacional (@Nacional) October 15, 2026
El minuto a minuto de Nacional vs. Rentistas
Bienvenidos al minuto a minuto del equipo de Ovación del duelo entre Nacional y Rentistas por la Fase 2 de la Copa AUF Uruguay.