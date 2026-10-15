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Nacional vs. Rentistas en vivo por Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

El conjunto tricolor busca poder extender su buena racha de resultados entre este certamen y el Torneo Clausura, enfrente tendrá al Bicho Colorado que buscará dar la sorpresa.

Alberto Sobrero.
Alberto Sobrero
Actualizado:
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Alexis Martín Arias hace la entrada en calor.
Alexis Martín Arias hace la entrada en calor.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional recibe a Rentistas en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Fase 2 de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay 2026.

Nacional vs. Rentistas

Hora: 20:00.
Estadio: Gran Parque Central.
TV: DSports Uruguay +, DGO, Flow.
Árbitro: Eduardo Varela.
Asistentes: Federico Piccardo y Amador de Prado.
Cuarto: Santiago Motta.

Nacional: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Bruno Zuculini, Agustín dos Santos, Tomás Verón Lupi; Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera, Alejandro Martínez. DT: Daniel Carreño.

Rentistas: Carlos Techera; Facundo Vega, Lautaro Dufur, Agustín García, Simón Bentancur; Juan Pablo Plada, Ignacio Pintos; Pablo Suárez, Carlos Sánchez, Juan Moreira; Douglas Bittencourt. DT: Omar Asad.

Baja en Rentistas

Luciano Inverso iba a ser titular en el equipo de Rentistas, pero sufrió una lesión en la entrada en calor. Es por esto que el argentino Omar Asad lo sustituyó por Pablo Suárez.

La racha de Nacional

El conjunto tricolor acumula una racha de 11 partidos sin perder entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay, con una seguidilla de cinco victorias al hilo. Y esto se comenzó a cimentar desde el arribo de Daniel Carreño.

Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay.
Santiago Silva y Daniel Carreño en diálogo durante el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay.
Foto: Estefanía Leal.

Confirmado Rentistas

Rentistas, que milita en la Segunda División Profesional, tiene su once para visitar a Nacional en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay.

El Bicho Colorado del argentino Omar Asad saldrá con Carlos Techera; Facundo Vega, Lautaro Dufur, Agustín García, Simón Bentancur; Juan Pablo Plada, Ignacio Pintos; Luciano Inverso, Carlos Sánchez, Juan Moreira; Douglas Bittencourt.

Confirmado Nacional

Se confirmó el once tricolor de Daniel Carreño para recibir a Rentistas por la Copa AUF Uruguay, desde la hora 20:00, en el Gran Parque Central.

El Boslo juega con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Bruno Zuculini, Agustín dos Santos, Tomás Verón Lupi; Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera, Alejandro Martínez.

Alexis Martín Arias en su debut como arquero de Nacional.
Alexis Martín Arias en su debut como arquero de Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

Eduardo Varela, el árbitro del encuentro

Eduardo Varela es el árbitro designado para impartir justicia en el encuentro entre Nacional y Rentistas por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay. Estará acompañado por los asistentes de Federico Piccardo y Amador de Prado, mientras que el cuarto será Santiago Motta.

El árbitro Eduardo Varela durante un partido ante Fénix y Albion por la Segunda División Profesional en 2025.
El árbitro Eduardo Varela durante un partido ante Fénix y Albion por la Segunda División Profesional en 2025.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La lista de convocados de Nacional

El equipo que dirige técnicamente Daniel Carreño dio a conocer la lista de convocados para el partido de este jueves ante Rentistas en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00, por la Segunda Fase de la Copa AUF Uruguay.

El minuto a minuto de Nacional vs. Rentistas

Bienvenidos al minuto a minuto del equipo de Ovación del duelo entre Nacional y Rentistas por la Fase 2 de la Copa AUF Uruguay.

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