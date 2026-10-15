Tarjetas virtuales: la nueva herramienta del arbitraje que probarán en Nacional vs. Rentistas por Copa Uruguay

Hace un buen rato que la tecnología viene suplantando al lápiz y al papel. Desde apuntes de clase a listas de supermercado y ahora, por un proyecto entre la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) y una empresa uruguaya, podría llegar al arbitraje con una prueba que se va a llevar a cabo en el partido de este jueves a las 20:00 entre Nacional y Rentistas en el Gran Parque Central por Copa AUF Uruguay.

Esta tecnología ya intentó ser probada en el encuentro que disputaron Defensor Sporting y Plaza Colonia por el mismo torneo y por la tarde en el estadio Luis Franzini, pero un problema de luminosidad no arrojó buenos resultados y los asistentes usaron esta herramienta, que está en fase de prueba.

Así lo confirmó Marcelo De León, presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF). “Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales”, adelantó en entrevista con radio El Espectador.

Esta noche en el Gran Parque Central esperan que la herramienta, con algunas mejoras en la luminosidad y teniendo en cuenta de que el partido se juega en la noche, pueda funcionar de manera solvente. “Vamos a hacer las pruebas antes del partido para que se vea bien porque también en la transmisión televisiva se tiene que ver bien y si está el OK, arrancaremos con que el árbitro utilice esta tarjeta. Antes del partido se hacen las pruebas con las cámaras y ya sabemos si está todo OK”, confirmó De León.

Los árbitros, que habitualmente anotan las incidencias del partido con lápiz y papel, ahora tendrán en sus manos algo parecido a un celular, pero más liviano y que no necesita WIFI para funcionar. Esto apunta a mejoras sustanciales en las tareas de los jueces, que van más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego.

“Mejora en lo que se la parte administrativa del árbitro. Incluso a nivel de formativas. Esto es un proyecto integral de AUF con un privado para que la información llegue en vivo al sistema COMET y al sistema AUF e incluso en un futuro a la prensa, que esté enlazado. La tecnología no tiene techo”, explicó Marcelo De León.

Esta noche el partido entre Nacional y Rentistas no tendrá VAR, pero sí estará a prueba esta tecnología por el árbitro principal Eduardo Varela, los asistentes Federico Piccardo y Amador de Prado y el cuarto árbitro Santiago Motta.