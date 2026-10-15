"Somos uruguayos, creemos que podemos": City Torque quedó obligado a la hazaña ante Mineiro en Sudamericana

El popular refrán dice que: “En martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, y el pasado martes Montevideo City Torque voló rumbo a Belo Horizonte para enfrentar a Atlético Mineiro en el partido de ida por las semis de Copa Sudamericana. No fue el viaje ni el partido que imaginaba el Ciudadano, pero la suerte no tuvo nada que ver para el 3-0 del equipo brasileño.

Los dirigidos por Marcelo Méndez no pudieron hacer lo que planificaron y la jerarquía se notó en la cancha con un plantel del Galo que vale 100 millones de dólares más que el del equipo uruguayo. Pero, como dijo el entrenador en la conferencia post partido: “Hay una distancia amplia, pero como uruguayos siempre creemos que podemos”.

Apenas pasada la media hora de partido, City Torque pudo creer en eso. Eduardo Agüero trepó por derecha, tocó para Gonzalo Montes que siguió girando y la pelota le quedó a Facundo Silvera, que sacó un centro notable para Salomón Rodríguez, a la altura con un buen cabezazo, pero fue impresionante la atajada del arquero Gabriel Delfím que evitó la apertura del score. Los Ciudadanos manejaron la pelota con los dos carrileros pasando al ataque, era lo que habían imaginado, pero solo duró ese instante.

Antes de eso y con Tomás Cuello como estandarte, el galo ya había convertido dos goles, pero los tantos de Renan Lodi y del defensor Lyanco fueron anulados por offside. Justo después de esa chance de Rodríguez, abrieron la cuenta con una gran muestra de talento y aprovechando los errores del Ciudadano, que se equivocó en mitad de cancha rival y lo pagó caro. A partir de dos pérdidas de pelota, dos goles del Mineiro con cinco minutos de diferencia.

El primero fue de Reinier luego de un lujo de Cuello en mitad de cancha y contra la raya, sin espacio, pero pudo desairar a Brian Gutiérrez y llegar hasta el área. El segundo empezó con un anticipo de la figura el partido, Bernard, a un pase de Pablo Siles. Otra vez una transición letal del local, que pegó en momentos justos porque en el complemento, cuando City Torque buscaba defender, Thiago Borbas puso el tercero justo después de que Méndez mandó dos cambios.

Obligados a la hazaña sí, pero somos uruguayos.

Eduardo Agüero y Renan Lodi en el partido entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque por Copa Sudamericana. Foto: EFE

Marcelo Méndez: "Somos uruguayos, siempre creemos que podemos"

El entrenador de City Torque, que pelea en los tres frentes con la Sudamericana, la Liga AUF Uruguaya y Copa Uruguay, siempre dijo que su equipo iba a competir hasta donde le diera. Los jugadores están en la misma línea y si las semifinales son un límite se verá en el Centenario el próximo miércoles a las 19:00. Ayer los Ciudadanos cambiaron el plan, armaron una línea de tres zagueros y dos carrileros, querían ir a manejarle la pelota al último subcampeón del torneo y no salió como esperaban, ese tercer gol fue tan justo como duro con el equipo uruguayo, pero su entrenador todavía cree que hay oportunidad de desafiar los límites.

“Creo que fue un partido duro para nosotros, el rival nos manejó mucho tiempo la pelota. Por momentos se vio el plan del partido que era manejar la pelota, tuvimos una situación muy clara de Salomón (Rodríguez), que pudimos habernos puesto en ventaja y después dos pérdidas, con transiciones defensa ataque del rival, hubo un desajuste y nos hacen los goles”, analizó Marcelo Méndez y confesó que: “En el segundo tiempo intentamos defender y apareció ese tercer gol que es justo”.

Según Transfermarkt, todo el plantel de City Torque está valuado en 10 millones de dólares y solo la ficha de Renan Lodi cuesta un millón más en un plantel del equipo brasileño que supera los cien millones.

Todos para uno y uno para todos. En conferencia de prensa le consultaron a Méndez por Pablo Siles y si su responsabilidad, sobre todo en el segundo gol de Mineiro, tuvo que ver con que fuera sustituido en el segundo tiempo. El entrenador lo defendió. "Pablo nos da mucho más, se puede equivocar, estamos expuestos al error y no castigamos con eso. Confiamos mucho en él y nos da muchas más cosas. No sale por el error, sale por la tarjeta amarilla".

Montevideo City Torque no tuvo miedo de ganar como visitante en Chile y Argentina y tampoco de dar vuelta la serie frente a Cienciano tras jugar en la altura donde Lanús (campeón defensor) y Botafogo, habían recibido cuatro y seis goles.

El planteamiento de Méndez seguramente cambie para el partido de vuelta y pasen al habitual 4-3-3; se verá otra cosa, pero la misma fe. “Enfrentamos a un rival de mucha categoría y jugadores de mucha calidad. La idea no era defender tan atrás, el rival nos llevó a eso. Hay una distancia amplia, pero como uruguayos siempre creemos que podemos. El fútbol uruguayo está plagado de grandes hazañas, así que veremos, capaz el miércoles que viene se puede repetir una de esas, o quizás no. Lo vamos a intentar”, aseguró Méndez desde Belo Horizonte.

Marcelo Méndez durante el partido entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro por Copa Sudamericana. Foto: EFE