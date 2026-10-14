Atlético Mineiro 0-0 City Torque en vivo por Sudamericana: comenzó el partido en Belo Horizonte

Montevideo City Torque está afrontando el desafío más importante de su historia: está visitando a Atlético Mineiro (DSports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, Flow, DAZN) en el Arena MRV de Belo Horizonte, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha será el miércoles 21 en el Estadio Centenario y el equipo de Marcelo Méndez buscará llegar con posibilidades de resolver la serie en Montevideo.

Primer tiempo:

El Ciudadano cambió el esquema habitual. El argentino Luka Andrade, extremo, salió del once inicial e ingresó el defensor Brian Gutiérrez formando una línea de tres zagueros junto a Kevin Silva y al capitán Gary Kagelmacher. Eduardo Agüero y Facundo Silvera, como carrileros, iban a regular el ritmo del equipo uruguayo más cerca de los zagueros o de los volantes. Esteban Obregón más cerca de los volantes que de costumbre y Salomón Rodríguez, actual goleador de la Copa, como el más adelantado en el esquema de Marcelo Méndez.

En los primeros minutos del partido, City Torque logró avanzar con buena cantidad de hombres a campo contrario, pero conforme corrieron los minutos, esperó a Mineiro en la línea de la mitad de la cancha eligiendo en qué momentos intentar robar en tres cuartos de cancha.

Atlético Mineiro 0-0 Montevideo City Torque

Día: Miércoles 13 de octubre

Hora: 19:00

TV: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Paramout+, DAZN

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Vitão, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon; Tomás Cuello, Victor Hugo, Bernard; Reinier.

Entrenador: Eduardo Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez.

Entrenador: Marcelo Méndez.

Árbitro: Carlos Betancur .

VAR: David Rodríguez (Colombia).

Salomón Rodríguez en el Arena MRV antes del partido entre Mineiro y City Torque por Sudamericana. Foto: Montevideo City Torque

La previa:

El Ciudadano ya hizo historia al alcanzar por primera vez esta instancia continental, pero no se conforma. En cuartos de final remontó el 0-2 sufrido ante Cienciano en Cusco con un contundente 3-0 en el Centenario. Salomón Rodríguez, autor de dos goles en ese encuentro, es una de sus principales armas: suma siete tantos en el torneo y es el máximo artillero de esta edición.

El desafío será mayúsculo. Atlético Mineiro, subcampeón de la Sudamericana 2025, también debió remontar en cuartos: perdió 2-0 ante Santos, ganó 4-2 en Belo Horizonte y avanzó por penales gracias a Gabriel Delfim, que atajó tres remates. Además, el Galo ganó 15 de sus últimos 18 partidos como local en torneos Conmebol.

Los Ciudadanos, sin embargo, tienen un dato para creer: está invicto ante equipos brasileños, con dos victorias y dos empates luego de sus cruces ante Bahía y Gremio de Porto Alegre.

Marcelo Méndez metió mano en el equipo: el argentino Luka Andrade, extremo, salió del once titular e ingresó el defensor Brian Gutiérrez. Así, Montevideo City Torque saldrá con línea de tres defensores y Eduardo Agüero y Facundo Silvera como carrileros.